Por que a Globo não vai transmitir o Brasileirão no Dia da Consciência Negra

A Rede Globo não irá transmitir nenhum jogo da 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. Ao todo, dez jogos aconteceram entre a quarta-feira (20) e quinta-feira (21), todos serão transmitidos somente pelo Premiere e Sportv. A informação foi dada primeiramente pelo site UOL e confirmada pelo Lance!

O motivo da ausência das partidas na TV aberta acontece devido a uma mudança de última hora no calendário. Os confrontos, que seriam realizados inicialmente na quinta-feira (21), foram adiantados para a quarta-feira (20). O cenário inviabilizou a cobertura da Rede Globo.

Conforme divulgou a assessoria de imprensa da emissora, o canal apresentará o especial "Falas Negras", programa feito para Dia da Consciência Negra. Veja abaixo a nota oficial:

- A TV Globo não exibirá jogos da 34ª rodada do Campeonato Brasileiro porque algumas partidas, anteriormente marcadas para a quinta-feira, dia 21, foram antecipadas para o dia 20, quando é comemorado o Dia da Consciência Negra. E, para este dia, a emissora já tinha programado a exibição do especial 'Falas Negras'. Sete jogos desta rodada serão transmitidos com exclusividade pelo Premiere. Já na semana seguinte, a TV Globo transmite três partidas válidas pela 36ª rodada: Palmeiras x Botafogo, na terça-feira, dia 26; além de Grêmio x São Paulo e Flamengo x Internacional, no domingo, dia 1º de dezembro - diz a nota oficial da Rede Globo.

Jogos da 34ª rodada do Brasileirão

20/11 - 11h: Corinthians x Cruzeiro - Premiere

20/11 - 16h30: Athletico x Atlético-GO - Premiere

20/11 - 16h30: Bragantino x São Paulo - Premiere

20/11 - 16h30: Criciúma x Vitória - Premiere

20/11 - 18h: Bahia x Palmeiras - Premiere

20/11 - 19h: Grêmio x Juventude - Premiere

20/11 - 19h: Cuiabá x Flamengo - Premiere

20/11 - 21h30: Atlético-MG x Botafogo - Sportv e Premiere

21/11 - 20h: Vasco x Internacional - Sportv e Premiere

22/11 - 21h30: Fluminense x Fortaleza - Premiere