Emissora mostra plano de transmissão do Brasileirão 2025 para clubes da Liga Forte

Representantes dos clubes membros da Liga Forte União (LFU) se reuniram com a emissora Record, na última segunda-feira (18), para debater a cobertura do Campeonato Brasileiro de 2025. No encontro o canal exibiu os planos para as transmissões esportivas da próxima temporada.

De acordo com a apuração do site F5, da Folha de São Paulo, estiveram presentes no encontro os presidentes do Corinthians, Vasco, Fluminense e Fortaleza. A Record anunciou aos dirigentes que não irá incluir um programa diário esportivo na grade de transmissão. Assim, o cronograma de notícias acontecerá através de blocos esportivos durante a exibição do Balanço Geral, na hora do almoço.

Além disso, o nome oficial do elenco para as transmissões foi apresentado. Durante os últimos meses, a Record agiu no mercado em busca de profissionais renomados no esporte. Ao todo, 11 jornalistas, especialista de arbitragem e ex-jogadores foram selecionados: Cléber Machado, Paloma Tocci, Maurício Noriega, Dodô, Lucas Pereira, Duda Gonçalves, Bruno Piccinato, Jean Brandão, Bruno Laurence, Sálvio Spínola e Alexandre Oliveira.

Outro ponto abordado foi o sucesso comercial que a emissora já obtém para a próxima temporada. O canal já fechou sete contratos publicitários, sendo um deles a Magalu, que não anunciava no Brasileirão desde 2015. A Record irá transmitir partidas do campeonato nacional nas noite de quarta, às 20h, e aos domingos à noite, às 18h30.

Relação da Record com os clubes

No encontro, a emissora também deixou claro que está aberta a negociar e debater modelos de transmissões com os clubes em busca da melhor cobertura possível do Brasileirão. A reunião da última segunda-feira (18) teria dado o ponto pé inicial entre o canal e os clubes presentes na Liga Forte União.

O grupo conta com a presença de times da Série A e de outros em divisões inferiores: Corinthians, Internacional, Cruzeiro, Fluminense, Vasco, Athletico-PR, Atlético-GO Botafogo, Fortaleza, Cuiabá, Criciúma e Juventude; além de Goiás, Sport, Ceará, Avaí, Chapecoense, Coritiba, CRB, Vila Nova, Londrina, Tombense, Figueirense, CSA e Operário-PR, de divisões inferiores.