Greve geral prevista na Argentina gera preocupação para Lanús x Flamengo; entenda

BUENOS AIRES (ARG) - O Flamengo encara o Lanús, da Argentina, na noite de quinta-feira (19), pelo jogo de ida da Recopa. O confronto no Estádio Ciudad de Lanús, localizado na região metropolitana de Buenos Aires, entretanto, tem gerado preocupação por um motivo extracampo. Sindicatos argentinos estão convocando uma greve de 24 horas em protesto ao governo do presidente Javier Milei.

A CGT (Confederação Geral do Trabalho), a maior central sindical do país sul-americano, iniciou o movimento por conta da proposta de reforma trabalhista argentina. Na última semana, o Senado aprovou preliminarmente o projeto de lei, após alterações do texto inicial. Segundo a CGT, não haverá manifestação nas ruas, mas a interrupção de todas as atividades no país.

O jogo entre Lanús x Flamengo corre risco?

Ainda não há uma data marcada, mas a greve deve começar assim que a Câmara dos Deputados der o pontapé inicial para discutir a pauta, o que deve acontecer nos próximos dias. Assim, caso o movimento aconteça no dia do jogo entre as equipes, o confronto seria afetado, nem que fosse indiretamente. Até o momento, porém, nada muda em relação à partida. A reportagem do Lance! procurou a Conmebol, que informou que "o jogo segue com status inalterado".

Decisão do Flamengo na Argentina já trocou de data por conta da política local

Em 2001, o confronto de volta da final da Copa Mercosul entre San Lorenzo e Flamengo foi remarcado por conta de uma série de protestos na Argentina. No primeiro confronto, no Maracanã, os times empataram sem gols. A partida de volta estava marcada para 19 de dezembro de 2001.

O elenco rubro-negro já estava na Argentina quando uma onda de protestos tomou conta do país, agravando uma das maiores crises econômicas de sua história. O governo de Fernando de la Rúa enfrentava denúncias de corrupção e, mesmo fragilizado, decretou estado de sítio. A situação saiu do controle, e o próprio presidente acabou isolado na Casa Rosada, sede do governo argentino.

Diante deste cenário, o jogo foi remarcado para o dia 24 de janeiro. Em mais um empate, desta vez por 1 a 1, a decisão foi para os pênaltis. O San Lorenzo levou a melhor e ficou com o troféu.

San Lorenzo x Flamengo pela Copa Mercosul (Foto: Divulgação/San Lorenzo)

Flamengo terá a segunda decisão do ano

Essa será a segunda oportunidade de o Flamengo erguer o troféu em uma decisão em 2026. Anteriormente, o time de Filipe Luís disputou o título da Supercopa Rei, mas levou a pior na decisão contra o Corinthians, que venceu por 2 a 0.

