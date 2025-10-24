SAF do Paraná Clube: credores definem nova data por possível aprovação
Tricolor tem uma oferta de R$ 212 milhões por 90% da SAF
A possível venda da Sociedade Anônima do Futebol (SAF) do Paraná Clube teve nova data definida nesta sexta-feira (24) para dar mais um passo: 6 de novembro. O clube negocia 90% das ações por R$ 212 milhões, enquanto um ex-presidente tem 10%.
Em Assembleia Geral dos Credores (AGC), de forma virtual, o plano de pagamento da Recuperação Judicial (RJ) foi modificado novamente e não teve um "desfecho definitivo". Com isso, o novo esboço será votado no começo do próximo mês e precisa da aprovação para a SAF seguir o rito de venda.
Após quatro horas de debate e votação entre os envolvidos, a RJ teve cinco alterações para formar um plano consolidado. O administrador judicial da RJ, Maurício Obladen, afirmou que essas modificações estarão no processo até quinta-feira (30).
- cota de reserva garantida de R$ 70,8 milhões na venda ou leilão da sub-sede da Kennedy;
- cota de reserva de pagamento aos credores extraconcursais (após a RJ) caiu de R$ 12 para R$ 10 milhões, pagos com a venda ou leilão da sub-sede da Kennedy;
- cotas da SAF serão a garantia dos credores até a venda ou leilão da sub-sede da Kennedy;
- inclusão de previsão do pagamento de dívidas da Câmara Nacional de Resolução de Disputas (CNRD) sem desconto
- pagamento dos tributos junto ao Banco Central do Brasil (Bacen) será efetuado com os recursos provenientes da venda da SAF;
Até 6 de novembro, data da nova assembleia, os credores vão se reunir com a NextPlay Capital Ltda, empresa que possui um grupo investidores brasileiros e estrangeiros não revelados. O encontro foi sugerido para tentar alinhar a proposta da SAF com o pagamento da RJ.
Uma das principais exigências dos credores é a garantia dos recursos prometidos. Além disso, a negociação da sub-sede da Kennedy segue em divergências por conta do impedimento de ser vendido ou leiloado pela lei municipal nº 1550/1958 e de ter uma multa de R$ 13 milhões pela quebra de contrato com o Espaço Torres. A Nextplay, por exemplo, não quer pagar a RJ e nem uma diferença do eventual patrimônio vendido, caso não cubra todo o valor (R$ 89,92 milhões).
Caso o plano de pagamento seja aprovado na nova AGC, o Conselho Deliberativo do Paraná precisa dar o aval final e depois a juíza Mariana Gusso, do 1ª Vara de Falências de Curitiba, homologar a venda. A expectativa é de que isso acontença até o final de 2025.
Se a ACG não chegar a um acordo, a SAF volta a ficar travada e com incertezas. Além disso, sem cumprir nenhum pagamento na Recuperação Judicial, oficializada em setembro de 2023, o Paraná ainda corre o risco de ter a falência decretada - alguns credores apoiam esse movimento.
Conselho do Paraná Clube aprova pré-proposta por venda da SAF
Na noite de segunda-feira (20), o Conselho Deliberativo do Paraná aprovou, por unanimidade, a proposta da Nextplay. Essa aprovação, contudo, foi uma prévia, já que a AGC mudou os termos de pagamento da RJ.
Com as alterações no plano, o grupo de investidores precisa adequar a oferta e passar novamente pela aceitação dos conselheiros paranistas ou recuar e desistir da proposta. A Netxplay é liderada por Pedro Weber, ex-Azuriz e América-RN, e que seria o futuro CEO.
O investimento da SAF do Paraná Clube
- valor mínimo: R$ 212 milhões
- R$ 42 milhões para dívidas com a Receita Federal do Brasil e o Banco Central do Brasil (Bacen)
- R$ 10 milhões para a construção de Centro de Treinamento na sub-sede do Boqueirão (até 2028)
- R$ 60 milhões para a Vila Capanema
- R$ 10 milhões anuais para o futebol (sem divisão)
- R$ 21,9 milhões (Série D)
- R$ 28 milhões (Série C)
- R$ 46,8 milhões (Série B)
- R$ 85 milhões (Série A)
Veja a nota oficial do Paraná sobre a AGC
"O Paraná Clube informa que, em Assembleia Geral de Credores (AGC) realizada nesta sexta-feira, 24 de outubro de 2025, ficou definida a necessidade de consolidação de um único plano, até o dia 30/10/25, que atenda às premissas estabelecidas nesta AGC assim como as condições precedentes dos proponentes.
A Assembleia iniciada hoje (24) foi suspensa e deverá ser retomada no dia 6 de novembro de 2025, ocasião em que o novo modificativo será submetido à apreciação e deliberação.
O Paraná Clube reitera seu compromisso com a transparência, o diálogo com os credores e a construção de uma solução sustentável para a reestruturação financeira do clube a longo prazo, preservando a grandeza do clube e assegurando um futuro sólido para nossa instituição e torcida.
Reforçamos, ainda, a confiança na resolução definitiva deste processo, acreditando que a união e o comprometimento de todos os envolvidos serão fundamentais para a execução do tão sonhado projeto de reconstrução do Paraná Clube".
