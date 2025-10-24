A possível venda da Sociedade Anônima do Futebol (SAF) do Paraná Clube teve nova data definida nesta sexta-feira (24) para dar mais um passo: 6 de novembro. O clube negocia 90% das ações por R$ 212 milhões, enquanto um ex-presidente tem 10%.

Em Assembleia Geral dos Credores (AGC), de forma virtual, o plano de pagamento da Recuperação Judicial (RJ) foi modificado novamente e não teve um "desfecho definitivo". Com isso, o novo esboço será votado no começo do próximo mês e precisa da aprovação para a SAF seguir o rito de venda.

Após quatro horas de debate e votação entre os envolvidos, a RJ teve cinco alterações para formar um plano consolidado. O administrador judicial da RJ, Maurício Obladen, afirmou que essas modificações estarão no processo até quinta-feira (30).

cota de reserva garantida de R$ 70,8 milhões na venda ou leilão da sub-sede da Kennedy; cota de reserva de pagamento aos credores extraconcursais (após a RJ) caiu de R$ 12 para R$ 10 milhões, pagos com a venda ou leilão da sub-sede da Kennedy; cotas da SAF serão a garantia dos credores até a venda ou leilão da sub-sede da Kennedy; inclusão de previsão do pagamento de dívidas da Câmara Nacional de Resolução de Disputas (CNRD) sem desconto pagamento dos tributos junto ao Banco Central do Brasil (Bacen) será efetuado com os recursos provenientes da venda da SAF;

Até 6 de novembro, data da nova assembleia, os credores vão se reunir com a NextPlay Capital Ltda, empresa que possui um grupo investidores brasileiros e estrangeiros não revelados. O encontro foi sugerido para tentar alinhar a proposta da SAF com o pagamento da RJ.

Uma das principais exigências dos credores é a garantia dos recursos prometidos. Além disso, a negociação da sub-sede da Kennedy segue em divergências por conta do impedimento de ser vendido ou leiloado pela lei municipal nº 1550/1958 e de ter uma multa de R$ 13 milhões pela quebra de contrato com o Espaço Torres. A Nextplay, por exemplo, não quer pagar a RJ e nem uma diferença do eventual patrimônio vendido, caso não cubra todo o valor (R$ 89,92 milhões).

Caso o plano de pagamento seja aprovado na nova AGC, o Conselho Deliberativo do Paraná precisa dar o aval final e depois a juíza Mariana Gusso, do 1ª Vara de Falências de Curitiba, homologar a venda. A expectativa é de que isso acontença até o final de 2025.

Se a ACG não chegar a um acordo, a SAF volta a ficar travada e com incertezas. Além disso, sem cumprir nenhum pagamento na Recuperação Judicial, oficializada em setembro de 2023, o Paraná ainda corre o risco de ter a falência decretada - alguns credores apoiam esse movimento.

Conselho do Paraná Clube aprova pré-proposta por venda da SAF

Na noite de segunda-feira (20), o Conselho Deliberativo do Paraná aprovou, por unanimidade, a proposta da Nextplay. Essa aprovação, contudo, foi uma prévia, já que a AGC mudou os termos de pagamento da RJ.

Com as alterações no plano, o grupo de investidores precisa adequar a oferta e passar novamente pela aceitação dos conselheiros paranistas ou recuar e desistir da proposta. A Netxplay é liderada por Pedro Weber, ex-Azuriz e América-RN, e que seria o futuro CEO.

O investimento da SAF do Paraná Clube

valor mínimo: R$ 212 milhões R$ 42 milhões para dívidas com a Receita Federal do Brasil e o Banco Central do Brasil (Bacen) R$ 10 milhões para a construção de Centro de Treinamento na sub-sede do Boqueirão (até 2028) R$ 60 milhões para a Vila Capanema R$ 10 milhões anuais para o futebol (sem divisão) R$ 21,9 milhões (Série D) R$ 28 milhões (Série C) R$ 46,8 milhões (Série B) R$ 85 milhões (Série A)

Veja a nota oficial do Paraná sobre a AGC

"O Paraná Clube informa que, em Assembleia Geral de Credores (AGC) realizada nesta sexta-feira, 24 de outubro de 2025, ficou definida a necessidade de consolidação de um único plano, até o dia 30/10/25, que atenda às premissas estabelecidas nesta AGC assim como as condições precedentes dos proponentes.

A Assembleia iniciada hoje (24) foi suspensa e deverá ser retomada no dia 6 de novembro de 2025, ocasião em que o novo modificativo será submetido à apreciação e deliberação.

O Paraná Clube reitera seu compromisso com a transparência, o diálogo com os credores e a construção de uma solução sustentável para a reestruturação financeira do clube a longo prazo, preservando a grandeza do clube e assegurando um futuro sólido para nossa instituição e torcida.

Reforçamos, ainda, a confiança na resolução definitiva deste processo, acreditando que a união e o comprometimento de todos os envolvidos serão fundamentais para a execução do tão sonhado projeto de reconstrução do Paraná Clube".