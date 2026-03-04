Abel explica ausência de Vitor Roque como titular do Palmeiras e Arias no banco

Abel Ferreira citou o calendário e o curto intervalo de recuperação do Palmeiras entre a semifinal e a decisão para justificar a ausência de Vitor Roque entre os titulares contra o Novorizontino, no jogo de ida da final do Campeonato Paulista. Na noite desta quarta-feira (4), o Alviverde venceu por 1 a 0, com gol de Flaco López, artilheiro da equipe na temporada.

Cerca de uma hora antes de a bola rolar, o Palmeiras informou que Vitor Roque iniciaria no banco em razão de traumas sofridos na classificação sobre o São Paulo. Mesmo com Jhon Arias como opção, Ramón Sosa foi o escolhido pela comissão técnica para ocupar a vaga do camisa 9.

- Vocês viram o último jogo, assim como eu (Vitor Roque deixou a partida com dores). Portanto, a diferença está entre dois ou três dias de recuperação. Já disse isso várias vezes, com tão pouco tempo de recuperação, é sempre difícil. É chover no olhado. Parece desculpa, mas não tem como - explicou Abel Ferreira, sobre a decisão de ter Vitor Roque como reserva.

- Ele (Jhon Arias) é um bom jogador que nós contratamos e quando tiver que jogar de início, vai jogar. Aqui somos todos iguais - detalhou.

Ao comentar a vantagem construída com a vitória por 1 a 0, Abel Ferreira afirmou que os dois melhores clubes do campeonato chegaram à decisão. Ao mesmo tempo, voltou a criticar o calendário, que fez com que sua equipe tivesse um dia a menos de preparação em relação ao adversário.

- As duas melhores equipes chegaram à final. Estavam previstas duas dificuldades: a primeira, a força do nosso adversário; a segunda, um dia a menos de recuperação. Essas foram as duas grandes dificuldades - ressaltou.

Abel Ferreira durante coletiva de imprensa após vitória do Palmeiras sobre o Novorizontino (Foto: Vitor Palhares/Lance!)

Palmeiras e Novorizontino voltam a se enfrentar no próximo domingo (8), no Jorjão, a partir das 20h30 (de Brasília), em duelo que vale o título estadual. Após a vitória por 1 a 0 no jogo de ida, a equipe comandada por Abel Ferreira joga pelo empate para ficar com a taça.

