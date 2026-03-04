Abel comemora 'primeiro objetivo' do Palmeiras e valoriza vantagem em busca de recorde

Abel Ferreira deixou a Arena Barueri satisfeito com a vantagem construída pelo Palmeiras ao término da primeira partida da decisão do Campeonato Paulista. Em campo, a equipe viu Flaco López marcar o único gol da vitória, em duelo que ainda teve pênalti defendido por Carlos Miguel e gol anulado do capitão Gustavo Gómez.

+ Palmeiras vence Novorizontino e abre vantagem rumo ao título do Paulistão

- Nosso adversário se organizou bem. Nas transições, estivemos bem de não conceder transições ao nosso adversário, onde são fortes. Na bola parada fomos bem. Nosso objetivo primeiro era ganhar uma vantagem aqui, agora é na casa do nosso adversário. Já mostrou que tem qualidade e está por mérito na final - disse o treinador.

Em vez de criticar as chances desperdiçadas, que poderiam ampliar a vantagem do Palmeiras para o segundo jogo, Abel Ferreira optou por valorizar o volume ofensivo produzido pela equipe. Entre os lances citados, destacou a cabeçada de Murilo com liberdade dentro da área e o chute de Allan na trave.

- As dificuldades previmos antes, tinha falado mesmo antes do jogo do São Paulo. Mesmo sabendo dessas dificuldades criamos uma no poste, tivemos a do Murilo (em finalização de cabeça), oportunidade para fazer o segundo gol, infelizmente não deu. Vamos descansar e preparar a equipe - finalizou.

No próximo domingo (8), Abel Ferreira terá a oportunidade de superar Oswaldo Brandão e se tornar o treinador mais vitorioso da história do clube. Atualmente, ambos estão empatados com dez conquistas cada. Palmeiras e Novorizontino se enfrentam no Estádio Doutor Jorge Ismael de Biasi, a partir das 20h30 (de Brasília).

Abel Ferreira, técnico do Palmeiras (Foto: Vitor Palhares/Lance!)

Títulos de Abel Ferreira no Palmeiras

2 Copas Libertadores (2020 e 2021);

2 Campeonatos Brasileiros (2022 e 2023);

1 Copa do Brasil (2020);

1 Recopa Sul-Americana (2022);

1 Supercopa do Brasil (2023);

3 Campeonatos Paulistas (2022, 2023 e 2024).

