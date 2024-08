Lula e Eduardo Paes se reunem por futuro estádio do Flamengo

Eduardo Paes, Pedro Paulo e Lula em reunião (Foto: Ricardo Stuckert)







Escrito por Lance! • Publicada em 27/08/2024 - 20:42 • Brasília (DF)

Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, e o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, se reuniram nesta terça-feira (27), em Brasília, e debateram a construção do estádio do Flamengo. Via redes sociais, ambos publicaram fotos do encontro.

- Conversei com o prefeito do Rio, Eduardo Paes, para tratar do terreno para a construção do estádio do Flamengo - divulgou o Presidente.

Paes, por sua vez, deu mais detalhes da reunião. Ele agradeceu ao presidente Lula e brincou com a reforma do estádio do Vasco, time pelo qual torce, afirmando que "São Januário será mais bonito". Além dos chefes de Executivo, o encontro contou com ministros e deputados federais e estaduais.

- "Tô" muito republicano mesmo. Mais um encontro para cuidar do Estádio do Flamengo. Vai vendo... Ótima reunião com o presidente Lula, acompanhado dos padrinhos oficiais do estádio, deputados Pedro Paulo e Guilherme Schleder. Mais uma vez o presidente Lula ajudando nosso Rio e seus símbolos. A verdade é que quando é pelo Rio, ele não nega nada. Obrigado aos ministros Alexandre Padilha, Márcio Macedo, Rui Costa e Esther Dweck. Em tempo: São Januário certamente será mais bonito. Em tempo dois: Rui Costa disse que o Bahia ganha amanhã (do Flamengo), com o que não concordei - publicou Paes.

No último dia 16 de agosto, o Flamengo deu mais um passo importante para a concretização do desejo do estádio próprio. Conforme divulgou a assessoria do clube, o presidente Rodolfo Landim assinou o termo de promessa de compra e venda do terreno do Gasômetro, em nova reunião na sede da Prefeitura do Rio de Janeiro. Agora, o rubro-negro carioca tem o direito jurídico sobre o local.