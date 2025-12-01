Segue a contagem regressiva do Corinthians para a semifinal da Copa do Brasil. O jogo de ida contra o Cruzeiro será no dia 10 de dezembro, no Mineirão. Enquanto isso, o clube alvinegro sofre no período de 'vestibular' e vê o relógio passar com mais dúvidas do que otimismo.

O empate por 2 a 2 com o Botafogo é um exemplo claro da dualidade do Corinthians nesta reta final de ano. No primeiro tempo, uma grande atuação, gol, e a sensação que poderia ter matado a partida ali. A etapa final, entretanto, marcada por um 'apagão', dois gols do Botafogo e a busca pelo resultado através de lampejos individuais, neste caso, a jogada individual de Vitinho que gerou o gol de Gustavo Henrique.

O Corinthians oscila e mostra dificuldades de encontrar soluções para os problemas. Um delas passa pela performance da defesa. Visto como um dos pilares da equipe em outros momentos da temporada, atualmente o sistema defensivo passa por uma instabilidade: foram nove gols sofridos nos últimos cinco jogos.

- Não vejo isso. Fizemos um jogo muito ruim contra o Cruzeiro, dou a mão a palmatória. Fora esse, temos uma oscilação normal. Fomos obrigados a fazer muitas alterações ao longo da temporada, tivemos uma quantidade de baixas muito grande. Você ter uma equipe que não é vazada quase que em 50% dos jogos, é uma conquista. O primeiro tempo foi um espelho do que vinha sendo nossos jogos. Não podemos esquecer que estamos enfrentando uma equipe qualificada. É aquela máxima, se você não mata a partida, será castigado. Foi um grande jogo de equipes que buscaram jogar, buscaram o gol - disse o treinador em entrevista coletiva.

O Corinthians também não vive boa fase na competição. O clube alvinegro não vence há duas rodadas no Brasileirão e tem dificuldade para engatar uma sequência positiva. Dorival Júnior, comandante da equipe, minimizou a necessidade das vitórias para garantir uma tranquilidade para as semifinais.

- Se tivéssemos três ou quatro vitórias seguidas, talvez eu estaria mais preocupado. Precisamos repetir o desempenho que tivemos no primeiro tempo, com todos os jogadores à disposição. Estamos trabalhando para que isso aconteça, pecamos em alguns jogos, mas temos perspectiva de uma melhora sempre. Tenho certeza que os jogos da semifinal serão assim, muito disputado - disse o treinador.

Dorival Júnior terá a missão de buscar respostas nas últimas duas rodadas do Brasileirão(Foto: Luis Moura / WPP )

Pontos positivos

São dez dias até a bola rolar contra o Cruzeiro, no Mineirão. O Corinthians se prepara para a partida desde o dia 10 de setembro, quando bateu o Athletico Paranaense na Neo Química Arena e encaminhou a vaga na semifinal. Neste período, pouco pode ser tirado como positivo, mas há algumas coisas no que se agarrar.

Enquanto o trio de ataque, formado por Garro, Yuri Alberto e Memphis, sofre para engatar uma sequência, Dorival encontrou jogadores úteis para o setor. Contra o Botafogo, Dieguinho, aposta para o time titular, e Vitinho, que entrou durante a partida, terminaram os noventa minutos com uma assistência cada.

A semifinal exigirá respostas rápidas, e o Corinthians precisa transformar esses poucos sinais positivos em algo mais concreto antes de encarar o Cruzeiro.