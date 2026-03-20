Palmeiras reencontra rivais e busca repetir feito na fase de grupos da Libertadores

Cabeça de chave do Grupo F, o Palmeiras conheceu, na noite da última quinta-feira (19), seus três adversários na fase de grupos da Copa Libertadores de 2026. O sorteio foi realizado na sede da Conmebol, em Luque.

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Assim como na última temporada, a equipe comandada por Abel Ferreira terá Cerro Porteño e Sporting Cristal como adversários. A novidade na chave é a presença do Junior de Barranquilla.

O Palmeiras encerrou 2025 com a melhor campanha geral da fase de grupos, com seis vitórias e 100% de aproveitamento. A equipe marcou 17 gols, média próxima de três por jogo, e sofreu apenas quatro.

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A expectativa é de que o Alviverde faça sua estreia na Libertadores no dia 7 de abril, fora de casa, contra o Junior de Barranquilla. Posteriormente, recebe o Sporting Cristal no Allianz Parque para assim encarara o Cerro Porteño no Paraguai. A definiçao de datas e horários ainda será confirmada pela Conmebol.

Campanha do Palmeiras em 2025

Nas oitavas de final, o Palmeiras derrotou o Universitario por 4 a 0 no jogo de ida e empatou por 0 a 0 no Allianz Parque, resultado que encerrou uma sequência de sete vitórias consecutivas na Copa Libertadores. Nas quartas de final, a equipe eliminou o River Plate com 5 a 3 no placar agregado, somando triunfos tanto na Argentina quanto no Brasil.

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Já nas semifinais, o Palmeiras foi derrotado pela LDU Quito por 3 a 0, em partida disputada no Equador. No entanto, reagiu no jogo de volta e venceu por 4 a 0, com destaque para o jovem Allan e dois gols de Raphael Veiga, garantindo a classificação. Na decisão, acabou superado pelo Flamengo por 1 a 0.

O Palmeiras disputa a Copa Libertadores pela 26ª vez, sendo a 11ª consecutiva, ambas marcas recordes no cenário nacional. O clube também lidera entre os brasileiros em finais, semifinais, quartas de final e oitavas de final, além de acumular os maiores números de participações seguidas nessas fases, jogos, vitórias e gols.

Bruno Fuchs comemora seu gol em Palmeiras x LDU pela semifinal da Libertadores (Foto: Nelson ALMEIDA / AFP)

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Retrospecto do Palmeiras na Copa Libertadores

255 jogos 146 vitórias 50 empates 59 derrotas 498 gols marcados 252 gols sofridos

Partidas como mandante

125 jogos

85 vitórias

26 empates

14 derrotas

Partidas como visitante

126 jogos

59 vitórias

24 empates

43 derrotas

Campo neutro