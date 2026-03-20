Palmeiras reencontra rivais e busca repetir feito na fase de grupos da Libertadores
Alviverde terá dois adversários repetidos da última edição na fase de grupos e parte em busca do quarto título
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Cabeça de chave do Grupo F, o Palmeiras conheceu, na noite da última quinta-feira (19), seus três adversários na fase de grupos da Copa Libertadores de 2026. O sorteio foi realizado na sede da Conmebol, em Luque.
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Assim como na última temporada, a equipe comandada por Abel Ferreira terá Cerro Porteño e Sporting Cristal como adversários. A novidade na chave é a presença do Junior de Barranquilla.
O Palmeiras encerrou 2025 com a melhor campanha geral da fase de grupos, com seis vitórias e 100% de aproveitamento. A equipe marcou 17 gols, média próxima de três por jogo, e sofreu apenas quatro.
A expectativa é de que o Alviverde faça sua estreia na Libertadores no dia 7 de abril, fora de casa, contra o Junior de Barranquilla. Posteriormente, recebe o Sporting Cristal no Allianz Parque para assim encarara o Cerro Porteño no Paraguai. A definiçao de datas e horários ainda será confirmada pela Conmebol.
Campanha do Palmeiras em 2025
Nas oitavas de final, o Palmeiras derrotou o Universitario por 4 a 0 no jogo de ida e empatou por 0 a 0 no Allianz Parque, resultado que encerrou uma sequência de sete vitórias consecutivas na Copa Libertadores. Nas quartas de final, a equipe eliminou o River Plate com 5 a 3 no placar agregado, somando triunfos tanto na Argentina quanto no Brasil.
Já nas semifinais, o Palmeiras foi derrotado pela LDU Quito por 3 a 0, em partida disputada no Equador. No entanto, reagiu no jogo de volta e venceu por 4 a 0, com destaque para o jovem Allan e dois gols de Raphael Veiga, garantindo a classificação. Na decisão, acabou superado pelo Flamengo por 1 a 0.
O Palmeiras disputa a Copa Libertadores pela 26ª vez, sendo a 11ª consecutiva, ambas marcas recordes no cenário nacional. O clube também lidera entre os brasileiros em finais, semifinais, quartas de final e oitavas de final, além de acumular os maiores números de participações seguidas nessas fases, jogos, vitórias e gols.
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Retrospecto do Palmeiras na Copa Libertadores
- 255 jogos
- 146 vitórias
- 50 empates
- 59 derrotas
- 498 gols marcados
- 252 gols sofridos
Partidas como mandante
- 125 jogos
- 85 vitórias
- 26 empates
- 14 derrotas
Partidas como visitante
- 126 jogos
- 59 vitórias
- 24 empates
- 43 derrotas
Campo neutro
- 4 jogos
- 2 vitórias
- 2 derrotas
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