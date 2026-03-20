Análise do grupo do Flamengo na Libertadores: reencontro, altitude e pedreiras
Rubro-Negro vai em busca do pentacampeonato
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O Flamengo conheceu, na noite desta quinta-feira (19), seus adversários na fase de grupos da Libertadores. Atual campeão do torneio, o Rubro-Negro vai em busca do pentacampeonato e terá pela frente Estudiantes (Argentina), Cusco FC (Peru) e Independiente Medellín (Colômbia). O Lance! analisa os rivais do time brasileiro.
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Estudiantes: reencontro com o Flamengo na Libertadores
Tetracampeão da Libertadores, assim como o Flamengo, o Estudiantes vive um momento irregular na temporada. Recentemente, o clube argentino, de La Plata, trocou de treinador: saiu Eduardo Domínguez, atual técnico do Atlético-MG, e chegou Alexander "Cacique" Medina. Atualmente, a equipe ocupa a segunda colocação do Grupo A do Apertura argentino.
Além da mudança no comando técnico, o Estudiantes também perdeu peças importantes, como Medina, negociado com o Botafogo. Por outro lado, ainda conta com o experiente goleiro Muslera.
Curiosidades do Estádio Jorge Luis Hirschi, casa do Estudiantes
Algumas coisas chamam atenção no estádio que receberá Estudiantes x Flamengo, reinaugurado em 2019 (construído em 1907):
• No interior do estádio, há um restaurante (Léon Bar e Bistro) em que qualquer torcedor pode entrar, pedir um café, almoço ou jantar, e se sentar próximo ao gramado;
• Na beira do campo, duas estátuas de leões — mascote do clube — se destacam;
• Também se localiza ali, junto à lateral de campo, uma estátua homenageando Carlos Bilardo, ex-jogador e um dos maiores técnicos do clube, próxima ao banco de reservas personalizado.
Em 2025, o Rubro-Negro venceu o jogo de ida das quartas de final, no Maracanã, por 2 a 1. Na partida de volta, foi derrotado por 1 a 0 e precisou contar com o goleiro Rossi, decisivo na disputa de pênaltis, para garantir a classificação.
Cusco: altitude de 3.399 metros no Peru
Um dos clubes mais jovens desta edição da Libertadores, com apenas 17 anos, o Cusco tem uma história peculiar. O clube, anteriormente, era chamado de Real Garcilaso, e time disputou o torneio em 2013 e 2014, chegando às quartas de final em sua primeira participação. A mudança no nome aconteceu em 2019.
Treinado por Miguel Rondelli, de 48 anos, o time foi vice-campeão nacional em 2025, mas não vive boa fase atualmente. Ocupa apenas a 13ª colocação e precisa reagir para ter um bom desempenho na Libertadores. Para isso, conta com um grande aliado: a altitude.
A cidade de Cusco, antiga capital do Império Inca, está localizada nos Andes peruanos, a cerca de 3.400 metros acima do nível do mar. Por conta disso, muitos times torceram para evitar o confronto, algo que o Flamengo não conseguiu. O escudo do clube, inclusive, conta com o desenho de uma montanha.
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Independiente Medellín: motivado pela pré-Libertadores
Em busca de um título inédito da Libertadores, o Independiente Medellín garantiu vaga na fase de grupos após eliminar Liverpool e Juventud de Las Piedras, ambos do Uruguai.
Para surpreender no torneio, em que chegou à semifinal em 2003, sendo eliminado pelo Santos, o clube colombiano aposta principalmente na força dentro de casa. O time manda seus jogos no Estádio Atanasio Girardot, um dos principais da Colômbia, com capacidade para cerca de 45 mil torcedores (também utilizado pelo rival Atlético Nacional).
Assim como o Cusco, o Independiente Medellín não vive bom momento. Atualmente, ocupa a 15ª posição no Apertura colombiano, com apenas quatro vitórias em 14 partidas.
Os grupos da Libertadores de 2026:
Grupo A:
Flamengo
Estudiantes
Cusco
Independiente Medellín
Grupo B:
Nacional
Universitario
Coquimbo Unido
Deportes Tolima
Grupo C:
Fluminense
Bolívar
Deportivo La Guaira
Independiente Rivadavia
Grupo D:
Boca Juniors
Cruzeiro
Universidad Católica
Barcelona (EQU)
Grupo E:
Peñarol
Corinthians
Independiente Santa Fé
Platense
Grupo F:
Palmeiras
Cerro Porteño
Junior Barranquilla
Sporting Cristal
Grupo G:
LDU
Lanús
Always Ready
Mirassol
Grupo H:
Independiente del Valle
Libertad
Rosario Central
Universidad Central
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