Resultados do futebol no fim de semana (02 e 03/11/2024)

03/11/2024

Entre os resultados do futebol no fim de semana, o destaque foi a vitória do Flamengo sobre o Atlético-MG por 3 a 1 na partida de ida da semifinal da Copa do Brasil. Porém, também houve parte das rodadas das Séries A e B do Campeonato Brasileiro, além de rodadas completas dos campeonatos europeus.

Resultados do futebol de sábado e domingo, 02 e 03 de novembro de 2024

Copa do Brasil (Final - ida)

Flamengo 3 x 1 Atlético-MG

Campeonato Brasileiro

Bragantino 0 x 0 Cuiabá

Athletico-PR 1 x 2 Vitória

Juventude 0 x 3 Fortaleza

Campeonato Brasileiro Série B

Ceará 2 x 0 Avaí

Santos 3 x 0 Vila Nova

Goiás 1 x 0 Guarani

Chapecoense 0 x 2 Novorizontino

Premier League

Tottenham 4 x 1 Aston Villa

Manchester United 1 x 1 Chelsea

Newcastle 1 x 0 Arsenal

Bournemouth 2 x 1 Manchester City

Ipswich 1 x 1 Leicester

Liverpool 2 x 1 Brighton

Nottingham Forest 3 x 0 West Ham

Southampton 1 x 0 Everton

Wolverhampton 2 x 2 Crystal Palace

Entre os resultados do futebol do fim de semana, o Liverpool venceu o Brighton e assumiu a liderança da Premier League (Foto: DARREN STAPLES/AFP)

La Liga

Atlético de Madrid 2 x 0 Las Palmas

Barcelona 3 x 1 Espanyol

Sevilla 0 x 2 Real Sociedad

Athletic Bilbao 1 x 1 Betis

Osasuna 1 x 0 Valladolid

Girona 4 x 3 Leganés

Bundesliga

Freiburg 0 x 0 Mainz

Borussia Mönchengladbach 4 x 1 Werder Bremen

Bayern de Munique 3 x 0 Union Berlin

Eintracht Frankfurt 7 x 2 Bochum

Hoffenheim 0 x 2 St. Pauli

Wolfsburg 1 x 1 Augsburg

Holstein Kiel 1 x 0 Heidenheim

Borussia Dortmund 2 x 1 RB Leipzig

Campeonato Italiano

Napoli 0 x 3 Atalanta

Torino 0 x 1 Fiorentina

Hellas Verona 3 x 2 Roma

Internazionale 1 x 0 Venezia

Bologna 1 x 0 Lecce

Udinese 0 x 2 Juventus

Monza 0 x 1 Milan

Campeonato Francês

Toulouse 1 x 0 Reims

Auxerre 4 x 0 Rennes

Le Havre 1 x 0 Montpellier

Nantes 1 x 2 Olympique de Marselha

Paris Saint-Germain 1 x 0 Lens

Brest 0 x 1 Nice

Saint-Étienne 2 x 0 Strasbourg

Campeonato Saudita

Al-Fateh 1 x 1 Al-Fayha

Al-Taawoun 1 x 1 Al-Kholood

Campeonato Paulista Feminino (Semifinais - ida)

São Paulo 0 x 1 Corinthians

Ferroviária 1 x 1 Palmeiras

Copa do Mundo Feminina Sub-17

Estados Unidos 3 x 0 Inglaterra (disputa do 3º lugar)

Coreia do Norte 1 (4) x 1 (3) Espanha (final)

MLS

Atlanta United 2 x 1 Inter Miami