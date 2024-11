Antonio Conte assumiu o Napoli no início da temporada atual (Foto: Gabriel Bouys / AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 03/11/2024 - 10:33 • Nápoles (ITA)

A longa invencibilidade do Napoli chegou ao fim no Campeonato Italiano. Líderes da competição, os Partenopeus defendiam uma marca de mais de dois meses sem derrota, mas foram derrubados pela Atalanta por 3 a 0 em pleno Diego Armando Maradona, em jogo válido pela 11ª rodada da competição.

Os dois gols de Ademola Lookman, que esteve listado entre os 30 candidatos à Bola de Ouro, e o tento final de Retegui deixaram os visitantes a apenas três pontos dos comandados de Antonio Conte, que ainda seguem na ponta da tabela, com 25. A Inter de Milão, que ainda joga na rodada, pode diminuir sua diferença para apenas um.

👀 OS GOLS DO JOGO

A Atalanta começou em cima e foi recompensada com o primeiro tento. Aos 10 minutos, em sobra de bola na entrada da área, De Roon cabeceou para o meio da confusão, Charles De Ketelaere subiu para raspar e Lookman emendou sem deixar cair, fuzilando as redes do Maradona.

O segundo gol partiu em jogada que parecia morta, aos 31'. De Ketelaere pegou a bola pelo lado direito, prendeu e conseguiu uma inversão para o nigeriano, que dominou despretensiosamente, mas acelerou o lance ao cortar para dentro e bater colocado, tirando de Meret para anotar seu segundo gol no confronto.

O triunfo de La Dea foi finalizado já nos acréscimos do embate. Samardzic pegou sobra na intermediária ofensiva e fez passe no fundo para Bellanova, que cruzou para a área. Mesmo com a bola vindo atrás de seu corpo, Retegui se ajeitou e bateu de primeira, no contrapé de Meret, e fechou o caixão, marcando seu 11º gol em 11 jogos na competição.

✅ FICHA TÉCNICA

Napoli 0x3 Atalanta

11ª rodada - Campeonato Italiano

📆 Data e horário: domingo, 3 de novembro de 2024, às 8h30 (de Brasília)

📍 Local: Estádio Diego Armando Maradona, em Nápoles (ITA)

🕴️ Arbitragem: Daniele Doveri (árbitro); Marco Scatragli e Davide Moro (auxiliares); Livio Marinelli (quarto árbitro); Michael Fabbri e Davide Massa (VAR)



🥅 Gols: Ademola Lookman (ATA - 10' 1T e 31' 1T); Mateo Retegui (ATA - 47' 2T)

🟨 Cartões amarelos: Pasquale Mazzocchi (NAP); Sead Kolasinac, Berat Djimsiti e Mateo Retegui (ATA)

🟥 Cartões vermelhos: -



⚽ ESCALAÇÕES DO JOGO

NAPOLI (Técnico: Antonio Conte)

Alex Meret; Giovanni Di Lorenzo, Amir Rrahmani, Alessandro Buongiorno e Mathías Olivera (Leonardo Spinazzola); Frank Zambo Anguissa, Billy Gilmour (Giacomo Raspadori) e Scott McTominay; Matteo Politano (Cyril Ngonge), Romelu Lukaku (Giovanni Simeone) e Khvicha Kvaratskhelia (David Neres)



ATALANTA (Técnico: Gian Piero Gasperini)

Marco Carnesecchi; Berat Djimsiti, Isak Hien e Sead Kolasinac (Odilon Kossounou); Davide Zappacosta (Raoul Bellanova), Marten de Roon, Ederson e Matteo Ruggeri; Mario Pasalic (Marco Brescianini); Charles De Ketelaere (Mateo Retegui) e Ademola Lookman (Lazar Samardzic)