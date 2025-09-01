menu hamburguer
Renato Paiva tem retrospecto negativo à frente do Fortaleza

Nos últimos 10 jogos, português venceu apenas um como técnico do Leão

Renato Paiva, treinador do Fortaleza (Foto: Lucas Emanuel/AGIF)
Bruno Paixão Arruda de Matos
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 01/09/2025
00:02
  • Matéria
  • Mais Notícias

Após a derrota do Fortaleza para o Internacional por 2 a 1 neste domingo (31), no Beira-Rio, pelo Campeonato Brasileiro, o técnico Renato Paiva amarga nove jogos sem vitória à frente do Leão. Na partida válida pela 22ª rodada, Alan Patrick e Vitinho marcaram para o Colorado. Lucas Prior descontou para os cearenses.

Renato Paiva foi contratado pelo Fortaleza em meados de julho deste ano com um contrato até dezembro de 2026. A diretoria do Leão deu carta branca para o treinador modificar alguns processos no elenco e no departamento de futebol.

Paiva entrou no lugar Juan Pablo Vojvoda, que trabalhou no clube cearense por quatro anos. Vojvoda foi demitido, também, em meados de julho após derrota do Fortaleza para o Ceará por 1 a 0, em jogo pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Paiva comandava o Leão na goleada sofrida para o Botafogo

A derrota mais marcante do Fortaleza sob o comando de Renato Paiva, que está no clube há pouco mais de um mês e meio, foi contra o Botafogo, em casa, no dia 9 de agosto, por 5 a 0, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com o treinador português no comando, a equipe do Ceará chegou a empatar com o Corinthians, na Neo Química Arena (1 a 1) e tem uma vitória (3 a 1) sobre o Red Bull Bragantino, no Castelão.

O Fortaleza volta a campo pelo Campeonato Brasileiro no dia 13 de setembro, quando vai encarar o Vitória, em casa, pela 23ª rodada. Antes, disso, o treinador português terá 12 dias para preparar a equipe para a sequência da competição, que ficará paralisada durante a disputa da Data Fifa.

Mancuso, Fortaleza, e Bernabei, Internacional
À frente do Fortaleza, Renato Paiva tem retrospecto negativo (Foto: Maxi Franzoi/AGIF)

