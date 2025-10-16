menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsCorinthians

Corinthians espera ‘reforços caseiros’ contra o Atlético-MG; entenda

Timão se prepara para o duelo com Galo

fe4a4413-7df6-4f4d-8be7-876c6484bfa3_WhatsApp-Image-2025-03-11-at-13.03.44-scaled-aspect-ratio-1024-1024
Ulisses Lopresti
São Paulo (SP)
Dia 16/10/2025
18:04
Memphis Depay comemora com Carrillo seu gol no jogo do Corinthians contra o Sport pelo Brasileirão
imagem cameraCorinthians encara o Atlético Mineiro (Foto: AGIF)
  • Matéria
  • Mais Notícias

O Corinthians espera ter reforços caseiros contra o Atlético Mineiro, no próximo sábado (18), às 18h30 (de Brasília), pelo Campeonato Brasileiro. Memphis e Garro, que entraram no segundo tempo da derrota contra o Santos, terão mais minutos.

continua após a publicidade

Memphis disputou a Data Fifa pela Holanda e teve menos dias de preparação para o confronto contra o Peixe. Por isso, foi combinado com o departamento médico uma minutagem menor para o atacante. A tendência é que o camisa 10 seja titular contra o Atlético Mineiro.

Há a expectativa para o retorno de Rodrigo Garro. O jogador está recuperado de uma lesão na panturrilha e, após um mês, voltou aos gramados e atuou contra o Santos. Ambos entraram em campo somente aos 22 minutos do segundo tempo.

continua após a publicidade

- O Garro vem de um tempo parado. Foi acordado com o atleta, fisiologia, DM, que ele estaria disponível por 25 minutos apenas. Mesma coisa com o Memphis, por conta do que aconteceu na data Fifa anterior. Por isso não retornaram no intervalo. Precisamos pensar na sequência, para que esses jogadores tenham sequência maior. Era necessária que eles fizessem apenas 25 a 30 minutos - disse Lucas Silvestre, auxiliar do Timão, em coletiva na Vila Belmiro.

➡️ Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians

Memphis Depay e Rodrigo Garro no aquecimento para o jogo entre Corinthians e Racing pela Sul-Americana
Memphis e Garro podem reforçar o Corinthians contra o Galo (Foto: Alejandro PAGNI / AFP)

Retorno do meia

O Corinthians também aguarda o retorno de Carrillo para o confronto contra o Atlético Mineiro. Recuperado de uma lesão ligamentar no tornozelo esquerdo, o peruano realiza um processo de transição física e é aguardado pela comissão técnica.

continua após a publicidade

A lesão aconteceu no dia 6 de agosto, quando o Timão venceu o Palmeiras por 2 a 0, no Allianz Parque, pelas oitavas de final da Copa do Brasil. Inicialmente, havia o risco de Carrillo perder a temporada, mas o jogador mostrou avanço na recuperação e retorna muito antes do previsto.

André Carrillo - Corinthians 2
Carrillo deve reforçar o Timão no confronto com o Atlético Mineiro (Foto: Divulgação / Corinthians)

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias