Corinthians espera ‘reforços caseiros’ contra o Atlético-MG; entenda
Timão se prepara para o duelo com Galo
- Matéria
- Mais Notícias
O Corinthians espera ter reforços caseiros contra o Atlético Mineiro, no próximo sábado (18), às 18h30 (de Brasília), pelo Campeonato Brasileiro. Memphis e Garro, que entraram no segundo tempo da derrota contra o Santos, terão mais minutos.
Vojvoda elogia agressividade e atitude do Santos na vitória sobre o Corinthians
Santos
Corinthians define punição para José Martínez por ausência em treinos
Corinthians
Torcedores do Santos elegem melhor em campo contra Corinthians: ‘Espetacular’
Fora de Campo
Memphis disputou a Data Fifa pela Holanda e teve menos dias de preparação para o confronto contra o Peixe. Por isso, foi combinado com o departamento médico uma minutagem menor para o atacante. A tendência é que o camisa 10 seja titular contra o Atlético Mineiro.
Há a expectativa para o retorno de Rodrigo Garro. O jogador está recuperado de uma lesão na panturrilha e, após um mês, voltou aos gramados e atuou contra o Santos. Ambos entraram em campo somente aos 22 minutos do segundo tempo.
- O Garro vem de um tempo parado. Foi acordado com o atleta, fisiologia, DM, que ele estaria disponível por 25 minutos apenas. Mesma coisa com o Memphis, por conta do que aconteceu na data Fifa anterior. Por isso não retornaram no intervalo. Precisamos pensar na sequência, para que esses jogadores tenham sequência maior. Era necessária que eles fizessem apenas 25 a 30 minutos - disse Lucas Silvestre, auxiliar do Timão, em coletiva na Vila Belmiro.
➡️ Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians
Retorno do meia
O Corinthians também aguarda o retorno de Carrillo para o confronto contra o Atlético Mineiro. Recuperado de uma lesão ligamentar no tornozelo esquerdo, o peruano realiza um processo de transição física e é aguardado pela comissão técnica.
A lesão aconteceu no dia 6 de agosto, quando o Timão venceu o Palmeiras por 2 a 0, no Allianz Parque, pelas oitavas de final da Copa do Brasil. Inicialmente, havia o risco de Carrillo perder a temporada, mas o jogador mostrou avanço na recuperação e retorna muito antes do previsto.
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias