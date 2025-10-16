Fluminense: surpresas em lista de relacionados chamam atenção

O Fluminense divulgou a lista de relacionados para enfrentar o Juventude, nesta quinta-feira (16), às 21h30 (de Brasília), no Maracanã, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. O confronto marca o retorno da equipe após a pausa da Data Fifa sob o comando de Luis Zubeldía, que teve pela primeira vez tempo para observar o elenco com calma e definir suas escolhas para a sequência da temporada. A lista tem entre ausências e nomes novos como surpresas.

Entre as principais novidades, o argentino incluiu pela primeira vez na relação Lezcano e Riquelme, que ainda não haviam sido utilizados desde sua chegada. Por outro lado, o técnico não contará com Lucho Acosta e Keno, ambos fora por questões físicas. A presença dos novos nomes pode indicar uma possível mudança na avaliação do treinador, que agora começa a montar um grupo de confiança após o período de treinamentos no CT Carlos Castilho.

Com descanso e treinos intensivos durante a Data Fifa, Zubeldía deve utilizar o duelo contra o Juventude como termômetro para consolidar ideias táticas e observar o rendimento dos atletas em campo. O Fluminense busca uma vitória para embalar na reta final do Brasileirão e se aproximar da parte superior da tabela.

Relacionados do Fluminense contra o Juventude:

Goleiros: Fábio, Luiz Felipe e Vitor Eudes

Defensores: Freytes, Gabriel Fuentes, Guga, Ignácio, Renê, Samuel Xavier e Thiago Silva

Meio-campistas: Facundo Bernal, Hércules, Lezcano, Lima, Martinelli, Otávio e Riquelme

Atacantes: Agustín Canobbio, Everaldo, Germán Cano, John Kennedy, Kevin Serna, Santi Moreno e Yeferson Soteldo

Lista de relacionados do Fluminense para enfrentar o Juventude (Foto: Divulgação)

O jogo entre Fluminense e Juventude acontece às 21h30 desta quinta-feira, no Maracanã, com transmissão do Prime Video e cobertura em tempo real no Lance!.