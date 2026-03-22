Após quase 32 anos, o Remo voltou a vencer uma partida da Série A do Brasileirão. Jogando no Mangueirão na tarde deste domingo (22), o time paraense goleou o Bahia, de virada, por 4 a 1. Ao mesmo tempo, em Curitiba, o Athletico-PR fez a festa da torcida ao bater o rival, Coritiba, por 2 a 0.

continua após a publicidade

➡️Confira a tabela atualizada do Brasileirão

Único invicto do Brasileirão até então, o Bahia começou vencendo, com Everaldo abrindo o marcador aos 31 do primeiro tempo. Depois disso, porém o Remo fez valer o fator casa e a pressão da torcida e foi para cima. Vitor Bueno empatou nos acréscimos do primeiro tempo, enquanto Gabriel Taliari marcou duas vezes no segundo. No fim do jogo, Jajá fez mais um.

Com o triunfo deste domingo, o Remo encerrou uma espera de quase 32 anos sem vencer na Série A do Brasileirão. A última vez que isso tinha acontecido foi em 1994, quando o time derrotou o Náutico, também no Mangueirão, por 2 a 0. O jogo marcou a despedida do Remo da elite nacional.

continua após a publicidade

Athletico-PR vence clássico com o Coritiba

No clássico entre Athletico-PR e Coritiba, o Furacão levou a melhor neste domingo. Jogando em casa, a equipe venceu por 2 a 0, com gols de Dudu, ainda no primeiro tempo, e Viveros, no início do segundo.

A derrota na Arena da Baixada freia a ascensão do Coritiba, que no meio de semana havia batido o Mirassol, fora de casa. Por outro lado, marca a segunda vitória consecutiva do Athletico-PR, que chegou aos 13 pontos e ultrapassou o rival no saldo de gols (3 a 1).

continua após a publicidade

Athletico-PR bateu o Coritiba em clássico na Arena da Baixada. (Foto: Neto Cajaíba/Gazeta Press)

+ Aposte nos jogos do Brasileirão!

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.