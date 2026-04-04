O jejum de oito jogos sem vencer tem ditado o clima no Corinthians ao longo do último mês. A equipe não vence desde o dia 19 de fevereiro, em confronto contra o Athletico-PR, fora de casa, pelo Brasileirão. Em casa, o Timão não sai vitorioso desde o dia 12 de fevereiro. Neste domingo (5), o clube precisará superar o Internacional, rival que mantém histórico acirrado ao longo das últimas cinco temporadas.

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Desde 2021, Corinthians e Inter se enfrentaram dez vezes, todas elas pelo Campeonato Brasileiro. Cinco com mando corintiano e outras cinco na casa do Colorado. São sete empates, duas vitórias da equipe gaúcha e apenas uma do Timão. O histórico recente de equilíbrio torna o duelo de logo mais ainda mais incerto para a torcida alvinegra e para o próprio clube, já que o técnico Dorival Jr. corre risco de demissão.

A vitória do Corinthians aconteceu justamente com Dorival no comando, pela 7ª rodada rodada do Brasileirão 2025. O triunfo por 4 a 2 contou com um hat-trick de Yuri Alberto, que fez valer a "lei do ex" e estará em campo neste domingo para tentar ajudar o Timão a voltar a vencer.

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As duas vitórias coloradas aconteceram no segundo turno do Brasileiro de 2023 e no primeiro turno de 2024. A primeira por 2 a 1 na Neo Química Arena e a segunda jogando no Beira-Rio. Os outros sete jogos terminaram empatados e chamam a atenção pela curiosidade de um dado: cinco desses empates foram por 2 a 2, enquanto os outros dois terminaram 1 a 1.

O duelo também ganha um peso por ser um "jogo de seus pontos" na tabela do Brasileirão. Enquanto o Corinthians ocupa a 14ª colocação com dez pontos somados, o Internacional é o porteiro da zona do rebaixamento, na 16ª colocação, com nove pontos. Uma vitória colorada põe a equipe na frente do Timão e pressiona ainda mais o alvinegro para se afastar da zona do rebaixamento.

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Internacional e Corinthians mantém histórico acirrado no Brasileirão. (Foto: Ricardo Duarte/SC Internacional)

Retornos e ausências do Corinthians

Dorival Jr. terá desfalques de peso para o jogo decisivo, mas também contará com outros dois nomes que voltam a ficar à disposição no time titular. Enquanto Matheus Bidu e Allan ficam de foram por suspensão por cartões, o treinador terá o goleiro Hugo Souza e o meia André Carrillo à disposição.

A dupla esteve na Data Fifa com as seleções de Brasil e Peru, respectivamente, e treinou normalmente no CT Joaquim Grava na tarde desta sexta-feira. Dorival terá o trabalho desse sábado para fazer os últimso ajustes táticos na equipe titular. Memphis Depay, que ainda não retornou ao Brasil após ida para a Europa para tratar uma lesão durante a pausa para os amistoso, segue fora de combate.

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