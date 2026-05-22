Diniz elogia atuação do Corinthians e destaca Zakaria Labyad: 'Muito contente'

O técnico Fernando Diniz avaliou o empate em 1 a 1 do Corinthians diante do Peñarol e explicou os motivos que o levaram a escalar uma equipe alternativa no confronto. Segundo o treinador, a decisão fez parte do planejamento para rodar o elenco e observar jogadores que ainda buscam mais espaço na temporada.

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De toda a equipe, apenas Hugo Souza, Gustavo Henrique e Gabriel Paulista começaram como titulares. Diniz destacou que o objetivo era dar oportunidades a outros atletas do grupo, como Zakaria Labyad, que aproveitou a chance e foi um dos principais destaques do Corinthians na partida.

— O time vinha numa sequência desgastante. O campo do Botafogo prejudica muito os jogadores. E tínhamos muito pouco tempo até o jogo contra o Atlético. Estávamos classificados e decidi colocar. Todos são titulares. Não dá para falar que o Allan é reserva, o Zakaria estou conhecendo agora também. Ele ia jogar contra o Barra, mas teve um probleminha no joelho. Pode jogar em mais de uma posição, nessa que jogou hoje, de 10 e segundo volante. Fiquei muito contente com a partida dele — disse o treinador.

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Na partida, a equipe uruguaia saiu na frente com Maxi Oliveira, mas viu o Timão buscar a igualdade no placar na segunda etapa com Zakaria Labyad. O meia aproveitou o rebote do goleiro e deixou tudo igual, garantindo o empate do Corinthians no confronto.

— O time fez um jogo muito bom, competiu muito. O Peñarol não teve chance clara de gol, nem o gol foi chance clara. Se tem uma coisa para lamentar no jogo, é a quantidade de gols que a gente perdeu. Dos jogos fora, foi o que mais tivemos chances de vencer. Defensivamente, o time voltou a ter um comportamento muito bom também. Não oferecemos chances para o Peñarol — completou.

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Zakaria Labyad marcou o gol de empate do Corinthians (Foto: Dante Fernandez / AFP)

Situação do Corinthians na Libertadores

Com o empate diante do Peñarol, o Corinthians garantiu a liderança do Grupo E com uma rodada de antecedência. O time chegou aos 11 pontos em cinco partidas, mantém a invencibilidade na competição e não pode mais ser ultrapassado por Platense e Santa Fe, que somam sete e cinco pontos, respectivamente. Já o Peñarol aparece na lanterna, com apenas três pontos conquistados, e está eliminado.

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