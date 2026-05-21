Domínguez ressalta evolução do Atlético e analisa reta final antes da Copa: 'Motivação'

O Atlético venceu o Cienciano por 2 a 0 nesta quinta-feira (21), na Arena MRV, em partida válida pela 5ª rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana. Após o jogo, Eduardo Domínguez analisou a evolução da equipe e projetou a sequência da temporada até a parada para a Copa do Mundo.

O Atlético venceu o Cienciano por 2 a 0 nesta quinta-feira (21), na Arena MRV, em partida válida pela 5ª rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana. Após o jogo, Eduardo Domínguez analisou a evolução da equipe e projetou a sequência da temporada até a parada para a Copa do Mundo.

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El Barba celebrou a vitória e destacou a melhora gradual do time a cada partida:

— Apesar dos resultados das outras partidas, já tínhamos a tranquilidade e a confiança de que a equipe está encontrando a evolução e as associações dentro do campo entre os jogadores dentro de campo. Isso é o que vejo como o mais difícil de encontrar. A partir da vitória no clássico, os resultados na Sul-Americana e Copa do Brasil se acumularam e não se podia ver a evolução por causa dos resultados. Me parece que precisamos ter tranquilidade e saber o que estamos fazendo bem quando não ganhamos e também porque ganhamos e o que teremos que melhorar — analisou o treinador

O treinador também comentou sobre a sequência do Atlético até a parada para a Copa do Mundo. Ele analisou como pretende gerir o elenco nesse período e destacou a importância do controle de carga e das escolhas para manter a equipe competitiva:

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— A equipe mostrou boas coisas. Os torcedores ficaram muito contentes pois voltamos a vencer na nossa casa. Isso nos dá satisfação e motivação para seguir até a última partida antes do Mundial. Vamos utilizar o melhor que temos. Se acontecer algo será mudança tática ou por lesão. Quem tiver que jogar 45 minutos somente, vai jogar. Vamos com o que temos de melhor por posição.

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El Barba em Atlético x Cienciano (Foto: Pedro Souza / Atlético)

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