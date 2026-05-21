Botafogo confirma liderança na Sul-Americana e busca melhor campanha geral
Glorioso encerrará fase de grupos na próxima quarta-feira (27) contra o Caracas-VEN
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O Botafogo garantiu o primeiro lugar do Grupo E da Copa Sul-Americana com uma rodada de antecedência. A liderança foi confirmada nesta quinta-feira (21) com o empate por 2 a 2 entre Racing-ARG e Caracas-VEN, na Argentina, que eliminou os donos da casa.
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Com isso, a equipe comandada por Franclim Carvalho irá direto às oitavas de final da competição continental, já que o Caracas só poderá somar 12 pontos. Caso terminasse na segunda colocação da chave, teria de disputar uma fase de "playoffs" no mata-mata contra um terceiro colocado da Libertadores.
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No entanto, ainda falta mais um passo extremamente importante para o Glorioso na próxima quarta-feira (27), contra o Caracas-VEN, na Venezuela. Caso vença fora de casa, chegará a 16 pontos e terá a melhor campanha da fase classificatória, conquistando o direito de decidir todas as fases posteriores no Estádio Nilton Santos.
O sorteio do mata-mata está previsto para o dia 3 de junho, quando serão definidos os cruzamentos dos segundos colocados da Sul-Americana contra os que ficarão em terceiro em seus respectivos grupos na Libertadores.
Veja abaixo a prévia do calendário da Copa Sul-Americana:
Sorteio do mata-mata: 3 de junho
Playoffs: 22 e 29 de julho
Oitavas de final: 12 e 19 de agosto
Quartas de final: 9 e 16 de setembro
Semifinais: 14 e 21 de outubro
Final: 21 de novembro
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