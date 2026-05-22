Zakaria Labyad foi o grande nome da partida do Corinthians no empate diante do Peñarol, por 1 a 1, fora de casa, pela quinta rodada da Libertadores.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians

No segundo tempo, Zakaria Labyad aproveitou o rebote do cabeceio de Pedro Raul e mandou para o gol, marcando pela primeira vez com a camisa do Corinthians. Apesar do empate suado, o marroquino pediu a vitória após o jogo.

— É uma sensação ótima marcar o primeiro gol, mas eu acho que devemos vencer este jogo — disse Zakaria à ESPN.

O meia-atacante, na comemoração do gol, imitou a comemoração de Memphis Depay. Ao ser perguntado sobre o holandês, ainda "cobrou" a diretoria para a permanência do camisa 10 no Timão.

continua após a publicidade

— Sim, claro. Para o clube também. Eu acho que é muito importante para o clube dar o próximo passo, que ele fique no clube. Nós vemos o que ele fez nos últimos dois anos com os jogadores, com o clube, ganhando três troféus, ajudando a não serem rebaixados no final da temporada, chegando em 9º lugar. Eu acho que ele faz um ótimo trabalho com o time. Então, para o clube, para nós, para os nossos jogadores, nós adoramos que ele fique no Corinthians — completou.

Com o empate diante do Peñarol, o Corinthians garantiu a liderança do Grupo E com uma rodada de antecedência. O time chegou aos 11 pontos em cinco partidas, mantém a invencibilidade na competição e não pode mais ser ultrapassado por Platense e Santa Fe, que somam sete e cinco pontos, respectivamente. Já o Peñarol aparece na lanterna, com apenas três pontos conquistados, e está eliminado.

continua após a publicidade

Zakaria Labyad marcou o gol de empate do Corinthians (Foto: Dante Fernandez / AFP)

Renovação de Memphis com o Corinthians

O Corinthians quer manter Memphis Depay no elenco, mas reconhece que a permanência do meia-atacante depende de articulações fora de campo.

Internamente, o clube vê alinhamento com o desejo do jogador de continuar e, por isso, avança nas tratativas com um planejamento estruturado em três etapas para viabilizar a renovação.

🍀Aposte na vitória do Corinthians na disputa no Brasileirão, Copa do Brasil e Libertadores!

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.