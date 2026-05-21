Cuello analisa nova função no Atlético e abre o jogo sobre individualismo: 'tomada de decisão'

Nesta quinta-feira, o Atlético derrotou o Cienciano por 2 a 0, na Arena MRV, em partida válida pela 5ª rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana. Cuello, autor de duas assistências, comentou sobre a nova função que vem exercendo no time e também sobre as críticas relacionadas ao seu suposto individualismo.

Nesta quinta-feira, o Atlético derrotou o Cienciano por 2 a 0, na Arena MRV, em partida válida pela 5ª rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana. Cuello, autor de duas assistências, comentou sobre a nova função que vem exercendo no time e também sobre as críticas relacionadas ao seu suposto individualismo.

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O atacante vem atuando como ala pela direita nas últimas partidas. Ele destacou a confiança transmitida por Eduardo Domínguez e afirmou que já conhece a posição, por ter atuado nela anteriormente no Athletico Paranaense:

— Uma nova função que não tinha feito tanto assim ano passado com Cuca, mas cheguei a fazer em alguns jogos principalmente no segundo tempo. É uma função que estou acostumado a fazer, fiz muito tempo no Athletico Paranaense antes de vir pra cá. Fico feliz porque ele (Eduardo Domínguez) me dá confiança e para os companheiros — analisou Cuello

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Cuello também comentou as críticas em relação à suposta fama de "fominha". O jogador reconheceu que, em alguns lances, a tomada de decisão pode não ser a ideal, mas destacou que busca sempre jogar em função da equipe e priorizar o coletivo em suas ações dentro de campo:

— A gente sempre está buscando o bem para o time. Nos últimos jogos talvez, não é que estou sendo fominha, mas talvez pequei na tomada de decisão e isso eu assumo e trato de trabalhar dia a dia para melhorar. O jogador sempre tem a melhorar e eu sou um cara que explora muito isso e tenho certeza que vou seguir evoluindo com a ajuda dos meus companheiros e do professor — disse o atacante

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Cuello em Atlético x Cienciano na Arena MRV (Foto: Pedro Souza / Atlético)

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