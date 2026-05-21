Atlético-MG vence o Cienciano e depende apenas de si para avançar na Sul-Americana; dê suas notas

O Atlético venceu o Cienciano por 2 a 0 nesta quinta-feira (21), na Arena MRV, em partida válida pela 5ª rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana. Renan Lodi e Bernard marcaram ainda no primeiro tempo, garantindo o triunfo alvinegro. Com o resultado, o Galo chega a 7 pontos e assume a 2ª colocação do grupo. Já o time peruano também permanece com 7 pontos, mas cai para a 3ª posição na tabela.

O Atlético venceu o Cienciano por 2 a 0 nesta quinta-feira (21), na Arena MRV, em partida válida pela 5ª rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana. Renan Lodi e Bernard marcaram ainda no primeiro tempo, garantindo o triunfo alvinegro. Com o resultado, o Galo chega a 7 pontos e assume a 3ª colocação do grupo. Já o time peruano também soma 7 pontos, mas perde a liderança e cai para a 2ª posição na tabela. O Atlético depende apenas de si na última rodada para confirmar a classificação na competição.

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Atlético-MG x Cienciano: como foi o jogo?

Primeiro tempo

Precisando do resultado, o Atlético tomou a iniciativa desde os primeiros minutos, explorando principalmente as jogadas de profundidade pelos lados do campo. Aos 27 minutos, a equipe abriu o placar em uma dessas ações. Cuello recebeu pela esquerda e encontrou Renan Lodi infiltrando nas costas da defesa, que finalizou para marcar. Dez minutos depois, em jogada semelhante, o Galo ampliou. Cuello voltou a participar, dessa vez com passe rasteiro para Bernard, que chegou na área e finalizou para fazer o segundo gol.

Lodi comemora gol marcado em Atlético x Cienciano (Foto: Pedro Souza / Atlético)

Segundo tempo

Na segunda etapa, com a vantagem no placar, o Atlético diminuiu o ritmo e adotou uma postura mais reativa. O Cienciano chegou a ter alguns momentos de perigo no ataque, exigindo intervenções do goleiro Everson. Ainda assim, o Galo conseguiu controlar a partida nos momentos decisivos e sustentou o resultado até o apito final, garantindo a vitória.

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Visão do Lance!

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O primeiro gol do Atlético abriu o placar e trouxe mais tranquilidade para a equipe, que passou a controlar melhor o jogo e a encaixar seu ritmo, aumentando a pressão em busca de ampliar a vantagem. Renan Lodi marcou após cruzamento de Cuello, bem posicionado na jogada e concluindo com eficiência.

Deu aula 🏅

Cuello teve uma grande atuação, sendo decisivo ao longo da partida. Atuou com muita agressividade e intensidade pelos lados do campo, participando ativamente tanto na defesa, ao fazer recomposições e coberturas, quanto no ataque. Ofensivamente, foi bastante agudo, explorando sua explosão e velocidade, contribuindo com duas assistências nos primeiros gols da equipe.

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Ficou abaixo 📉

Todo o sistema defensivo do Cienciano teve muitas dificuldades para conter o rápido ataque atleticano. Em especial, os jogadores pelo lado esquerdo, como Becerra e Bandiera, sofreram bastante com as investidas constantes do time mineiro, que explorou bem os espaços e impôs grande intensidade pelo setor.

Notas do Atlético; avalie os jogadores!

Ficha do jogo

Atlético-MG x Cienciano

5° rodada - Sul-Americana - Fase de grupos

📆 Data e horário: quinta-feira 21 de Maio às 19h (horário de Brasília)

📍 Local: Arena MRV, Belo Horizonte

🥅 Gols: Renan Lodi (1-0) Bernard (2-0)

🟨 Cartões amarelos: Nuñez, Aguillar (CIE), Maycon, Bernard, Cuello, Lyanco (CAM)

🟥 Cartões vermelhos:

Atlético-MG (Técnico: Eduardo Domínguez)

Everson; Natanael, Alonso, Ruan (Lyanco) e Renan Lodi; Alexsander, Maycon (Alan Franco) e Bernard (Victor Hugo); Cuello (Cissé), Cassierra e Minda

Cienciano (Técnico: Horacio Melgarejo)

Espinoza; Nuñez (Martinich), Almondarain (Aguilar) Becerra, Robles; Barreto, Caparó (Yovera), Honberg, Bandiera, Souza, Garcés

🟨 Arbitragem: Carlos Ortega (COL)

🚩 Assistentes: Sebastián Vela (COL) e Nataly Arteaga (COL)

📺 VAR: Carlos Orbe (EQU)

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