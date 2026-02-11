Botafogo x Flamengo: veja como comprar ingressos para o setor rubro-negro

Após o triunfo diante do Vitória em Salvador, o Flamengo encara o Botafogo no próximo domingo (15), às 17h30 (de Brasília). Para o jogo das quartas de final do Campeonato Carioca, os ingressos já estão a venda. O clássico no Estádio Nilton Santos contará com a arquibancada dividida em 50/50.

Para o setor Sul, a inteira está sendo comercializada por R$ 90,00 (meia: R$ 45,00). Já para o setor Oeste Inferior, o bilhete custa R$ 120,00 (meia: R$ 60,00). A venda acontece por meio do site ingresse.com/visitante-botafogo-x-flamengo.

O Flamengo se classificou às quartas de final após bater o Sampaio Corrêa por 7 a 1 na última rodada da Taça Guanabara. Além da vitória, obrigatória para que o time avançasse de fase, o tropeço do Nova Iguaçu contra a Portuguesa contribuiu para a classificação do time da Gávea.

Veja os valores e ingressos para Botafogo x Flamengo

Sul

Público Geral: R$ 90,00 (meia: R$ 45,00)

Sócio titular: R$ 27,00.

Oeste Inferior

Público Geral: R$ 120,00 (meia: R$ 60,00)

Sócio titular: R$ 36,00.

*ingressos destinados aos setores rubro-negros

Jogadores do Flamengo comemoram gol contra o Botafogo (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF)

Confira o passo a passo para comprar o ingresso

- Caso ainda não tenha biometria facial cadastrada, realize o cadastro em biometria.flamengo.com.br.

- Acesse ingresse.com com seu login e senha ou crie um cadastro.

- Entre no evento.

- Selecione o setor Visitante, finalize a compra e aguarde o e-mail de confirmação.

- Baixe o app da INGRESSE, faça login com o mesmo e-mail da compra e confirme se o ingresso está na carteira e se a face está devidamente associada.

