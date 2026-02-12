São Paulo cresce, e meio de campo passa a ditar o ritmo da equipe

O São Paulo venceu o Grêmio por 2 a 0 em uma das atuações mais tranquilas da equipe na temporada. Ainda longe da perfeição, é verdade, mas já é possível enxergar um time em crescimento, e muito desse destaque passa diretamente pelo meio-campo.

Antes de analisar os destaques individuais, é preciso entender como Hernán Crespo estruturou o sistema para a partida. Sem Arboleda, que está no Equador resolvendo questões pessoais, o treinador optou por uma linha de quatro defensores. No meio, iniciou com Marcos Antônio, Danielzinho e Bobadilla.

Bobadilla, porém, deixou o gramado ainda no primeiro tempo após sofrer uma pancada na coxa, abrindo espaço para Pablo Maia. A mudança não alterou o desenho central da equipe, porque boa parte das jogadas e dos duelos no setor passava principalmente por uma dupla que já pode ser considerada "dinâmica": Marcos Antônio e Danielzinho.

Os dois têm se consolidado como verdadeiros motores do meio-campo tricolor. São jogadores que fazem o elo entre defesa e ataque com naturalidade, sustentando a transição e acelerando o jogo quando necessário. No ataque, algo inédito também pareceu funcionar: o trio ofensivo formado por Lucas, Luciano e Calleri.

O desempenho evidencia como o São Paulo tem conseguido organizar o setor e se adaptar. Ainda há momentos em que se percebe a ausência de um primeiro volante, como um "camisa 5". Mas enquanto isso não acontece, Crespo sabe lidar.

Marcos Antônio e Danielzinho surgem, assim, como uma grata surpresa da temporada. Formam uma dupla que pensa e executa o jogo com rapidez. Danielzinho, recém-chegado, demonstra versatilidade, enquanto Marcos Antonio pode ser considerado o elo de tudo no time.

E, contra o Grêmio, ficou claro o quanto essa parceria dá certo. Nesta noite, o Tricolor dormiu líder na tabela.

(Foto: Marcello Zambrana/AGIF)<br><br>

