São Paulo lidera aproveitamento na base ao lado de rival

A base do São Paulo tem chamado atenção no Campeonato Paulista das categorias. No Sub-20, o Tricolor garantiu sua vaga para a final e agora enfrentará o Santos, em datas que ainda serão definidas. Mas ao analisar os números neste nível estadual, o time está equiparado a base do Palmeiras em aproveitamento.

continua após a publicidade

O clube está nas finais do Sub-13 e do Sub-14, ambas contra o rival Palmeiras, e também decidiu o Sub-20 frente ao Santos. No Sub-11, a equipe segue até a semifinal junto de Corinthians, Palmeiras e Santos.

No Sub-15 e no Sub-17, o Tricolor avançou às quartas de final; no Sub-15 encara o RB Bragantino após derrota por 1 a 0 no jogo de ida, e no Sub-17 abriu vantagem sobre o Sfera por 1 a 0. A única eliminação ocorreu no Sub-12.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! São Paulo

O panorama geral coloca São Paulo e Palmeiras vivos em seis das sete categorias, condição que confirma o protagonismo de Cotia.



Há um diferencial importante a favor do Tricolor: além do estadual, o clube disputa a Copa do Brasil Sub-20 e está nas oitavas de final, competição para a qual o Palmeiras não se classificou.

➡️Bahia quer manter Rodrigo Nestor, e São Paulo pode receber valor milionário

Esse conjunto de resultados consolida a temporada das categorias de formação do São Paulo como uma das mais consistentes não somente do estado, mas também do país.

continua após a publicidade

Base do São Paulo revela promessas todos os anos (Foto: Rubens Chiri / São Paulo FC)

São Paulo na final do Sub-20

O São Paulo derrotou o Guarani por 2 a 0 neste sábado (25), em Cosmópolis (SP), e carimbou vaga na final do Paulista Sub-20. No duelo de ida, em Cotia, o Tricolor havia vencido por 2 a 1; no agregado, 4 a 1.

Paulinho marcou os dois gols: aos 11 minutos do primeiro tempo, em pênalti sofrido após grande jogada de Lucca, e no primeiro minuto da etapa final, completando de cabeça dentro da área. Com a classificação, o São Paulo enfrentará o Santos na decisão, com o segundo jogo no seu mando.

Inclusive, Lucca e Paulinho estão na mira do profissional do Tricolor desde esta temporada.