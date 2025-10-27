Calleri pode voltar esse ano? São Paulo tem estratégia definida

Jonathan Calleri está se recuperando e evoluindo no tratamento da ruptura ligamentar no São Paulo, que sofreu no joelho em abril deste ano.

Na última semana, o jogador começou a participar de algumas atividades no gramado, tanto etapas com bola quanto com a preparação física, mas ainda sem treinar em coletivo. Isso abriu questões sobre seu prazo de retorno.

O Lance! apurou que existe uma noção que lesões deste tipo, que peçam esta intervenção cirúrgica, levem - no mínimo -, oito meses para tratar. Calleri se mostra internamente como um jogador esforçado, mas o São Paulo e o departamento médico entendem que não podem pular etapas ou forçar um retorno "no sacrifício".

A possibilidade de alguns caminhos alternativos seria real apenas se fosse algo de extrema necessidade, como uma situação muito complicada na tabela ou alguma decisão grande. Isso ainda levaria em conta se Hernán Crespo teria jogadores para repor este lugar. No momento, o técnico tem lidado com outras alternativas.

Gonzalo Tapia, Ferreirinha, Rigoni e até mesmo Lucas Moura estão surgindo como peças para o lugar do argentino.

Ou seja, se tudo seguir da forma que está sendo, Jonathan Calleri deve retornar somente no início da temporada de 2026, dentro do prazo previsto.

Calleri rompeu o LCA do joelho (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)

André Silva e Ryan Francisco não devem retornar também

Ryan Francisco passou pela mesma cirurgia que Calleri no joelho. Porém, Ryan operou em julho. O atleta deve demorar um pouco mais para retornar, tendo em vista esse tempo mínimo que é considerado. Além disso, diferente de Calleri, seu processo de tratamento ainda segue no Reffis Plus.

Quanto a André Silva, no final de agosto, o jogador sofreu uma lesão grave no joelho direito, com um rompimento do ligamento cruzado posterior e um estiramento no ligamento cruzado anterior. Inclusive, chegou a ser discutida uma possibilidade de cirurgia. André segue em tratamento no Reffis, mas ainda sem previsão de retorno.