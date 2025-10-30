menu hamburguer
imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFutebol Nacional

Red Bull Bragantino anuncia Vagner Mancini como novo técnico

Massa Bruta demitiu Fernando Seabra na última segunda-feira (27)

Captura-de-tela-2025-03-14-155259-aspect-ratio-1024-1024
Juliana Yamaoka
São Paulo (SP)
Dia 30/10/2025
13:22
Vagner Mancini assinou contrato com o Massa Bruta até o final deste ano. (Foto: Ari Ferreira/Red Bull Bragantino)
O Red Bull Bragantino oficializou nesta quinta-feira (30) a contratação do técnico Vagner Mancini, que assinou contrato com o clube até o final desta temporada.

Aos 59 anos, natural de Ribeirão Preto (SP), Mancini viverá sua primeira experiência como treinador do time de Bragança Paulista, cidade à qual já teve ligação como jogador, nas temporadas de 1991 e 1992.

— Estou muito feliz por esse retorno. Bragança e o Bragantino fazem parte da minha história. Defendi o clube por mais de três anos, fui muito feliz aqui e é especial voltar a uma casa onde fui bem recebido. Lembro bem daquele período: era um time extremamente competitivo, recém-vice-campeão brasileiro, que ainda manteve alto nível nos anos seguintes — disse, empolgado.

Na mesma linha, o novo treinador destacou a confiança no projeto atual e elogiou a estrutura do clube.

— É uma alegria voltar justamente neste momento, pela maneira de trabalhar do Red Bull Bragantino. A estrutura faz diferença no futebol, sobretudo quando você encontra pessoas competentes ao seu lado. Há todos os elementos para um ótimo trabalho, e estou totalmente focado nisso — ressaltou.

Durante sua passagem como jogador, sob o comando de Carlos Alberto Parreira, que havia sucedido Vanderlei Luxemburgo, o Bragantino alcançou sua melhor campanha no Campeonato Brasileiro, chegando à final contra o São Paulo. Em 1992, ano em que Mancini ainda defendia o clube, o time de Bragança Paulista fez sua estreia internacional ao disputar a Copa Conmebol, sendo eliminado nos pênaltis pelo Grêmio.

Junto com o novo comandante, chegam também os integrantes da comissão técnica: Réver (auxiliar técnico), Claudio Andrade (analista de desempenho) e Lucas Itaberaba (preparador físico).

Mancini chega para substituir Fernando Seabra, demitido na última segunda-feira (27). O ex-comandante dirigiu o Bragantino em 56 partidas e teve papel importante ao livrar o time do rebaixamento no Campeonato Brasileiro do ano passado.

O Red Bull Bragantino entra em campo no próximo domingo (2), quando encara o Bahia, às 16h (de Brasília), na Arena Fonte Nova, pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Ficha Técnica:

Reconhecido pela vasta experiência em clubes do futebol brasileiro, Vagner Mancini chega ao Massa Bruta com repertório e bagagem para contribuir já no curto prazo.

— É final de campeonato, mas é uma oportunidade muito boa para encerrar bem a temporada. A equipe fez um grande primeiro turno, caiu de rendimento no segundo e será importante finalizar em alto nível. Estou aqui para isso: para unir forças com a comissão, com os atletas e com todos que estão no dia a dia do departamento de futebol, a fim de conduzir um trabalho forte nessa reta final — declarou o treinador.

Ao longo da carreira, o novo técnico do Red Bull Bragantino comandou 20 clubes, entre eles Paulista, Grêmio, Vitória, Santos, Vasco, Guarani, Ceará, Cruzeiro, Sport, Atlético-PR, Náutico, Botafogo, Chapecoense, São Paulo (onde também atuou como coordenador técnico), Atlético-MG, Atlético-GO, Corinthians, América-MG e Goiás. No exterior, dirigiu o Al-Nasr, dos Emirados Árabes Unidos.

Entre suas principais conquistas estão a Copa do Brasil de 2005, além dos títulos Baiano (2008 e 2016), Gaúcho (2022), Catarinense (2017) e Cearense (2011 e 2024).

Ficha técnica
Nome: Vagner Carmo Mancini
Data de nascimento: 24 de outubro de 1966 (59 anos)
Cidade: Ribeirão Preto (SP)
Clubes: Paulista, Al-Nasr, Grêmio, Vitória, Santos, Vasco, Guarani, Ceará, Cruzeiro, Sport, Atlético Paranaense, Naútico, Botafogo, Chapecoense, São Paulo (e também como Coordenador Técnico), Atlético Mineiro, Atlético Goianiense, Corinthians, América Mineiro, Ceará e Goiás.

circulo com pontos dentroTudo sobre

