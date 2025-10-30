Torcedor da LDU avalia Flamengo antes de possível final da Libertadores

O Flamengo garantiu vaga na final da Copa Libertadores após empatar sem gols com o Racing, na Argentina, na quarta-feira (29). O Rubro-Negro havia vencido o primeiro confronto, no Maracanã, por 1 a 0, e agora aguarda o vencedor do confronto entre Palmeiras e LDU, que se enfrentam nesta quarta-feira (30), às 21h30, no Allianz Parque. A primeira partida entre os dois times terminou com vitória do time equatoriano por 3 a 0, na altitude de Quito.

Sebastián, torcedor da LDU que vive em Buenos Aires há um ano, está a caminho de São Paulo para acompanhar o duelo. Ao analisar a possibilidade de enfrentar o Flamengo na final, ele elogiou a equipe rubro-negra:

- Flamengo é um time muito bom, que ultimamente vem ganhando muitas copas. Sempre foi um grande rival para a Liga (LDU), enfrentamos algumas vezes. Esperamos que ganhe o melhor e, acima de tudo, queremos desfrutar do futebol.

As duas equipes se enfrentam no próximo domingo (19), em jogo válido pela 29ª rodada do Brasileirão. (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)













Sobre a expectativa para o jogo contra o Palmeiras, Sebastián se mostrou confiante, mas com cautela:

- Temos uma expectativa muito alta porque ganhamos 3 a 0 em Quito. Nada está decidido ainda, mas confiamos que a equipe está jogando com garra, com coração e vestindo a camiseta. O Palmeiras é uma grande equipe, mas a LDU também é forte e conseguiu um grande placar no jogo de ida. Estamos confiantes.

Caso avance, a LDU reencontrará o Flamengo, adversário da fase de grupos. Nos confrontos anteriores, a equipe equatoriana empatou em 0 a 0 no Equador e perdeu por 2 a 0 no Rio de Janeiro. O cenário indica um duelo equilibrado e promete definir o campeão da Libertadores 2025 em grande estilo.

Torcedor da LDU antes de embarcar para assitir a partida entre o clube equatoriano e o Palmeiras, em São Paulo (Foto: Lucas Bayer/Lance!)

