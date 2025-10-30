São Paulo adota tecnologia inédita com células-tronco para departamento médico

O São Paulo passará a adotar uma tecnologia que utilizará células-tronco para tratamentos no departamento médico. O clube firmou parceria com a DMC para a adoção do protocolo One STEP, tecnologia que utiliza células-tronco retiradas da gordura do próprio jogador para acelerar o processo de recuperação de lesões musculares e ligamentare.

Este tipo de tratamento funcionará dentro do "Ambulatório de Medicina Regenerativa e Reparativa", que funcionará no SuperCT. Clubes como Real Madrid e PSG utilizam este tipo de tecnologia. No Brasil, o São Paulo será pioneiro.

No último sábado, ao vencer o Bahia, o São Paulo se despediu do Morumbis na temporada por conta de uma série de shows que irão acontecer no estádio.









O tratamento consiste na retirada da fração vascular estromal (SVF), uma parte do tecido adiposo que contém células não gordurosas, como progenitoras, medicinais sinalizadoras e de defesa do organismo.

Essa combinação celular tem capacidade de modular inflamações, estimular o reparo e favorecer a formação de novos vasos sanguíneos, auxiliando na recuperação de tecidos lesionados.

Para entender melhor esta novidade, o Lance! conversou com o Dr. Lucas Leite Ribeiro, médico ortopedista e do esporte e porta-voz da DMC, que explicou como funcionará o tratamento.

- A coleta é feita com um aparelho a laser (tecnologia One Step - DMC), que facilita a separação das células de gordura para coleta, minimizando o trauma local e causando menor sangramento. Após a ação do laser, o material é aspirado por cânulas específicas e levado a uma centrífuga, que realiza a separação da fração vascular estromal (SVF). Essa fração é então injetada diretamente no local da lesão, em ambiente controlado garantindo segurança e esterilidade durante todo o processo - explicou o médico.

Em que lesões o tratamento pode ser feito?

O São Paulo tem enfrentado uma série de problemas com departamento médico. A reportagem buscou entender em quais lesões este tratamento pode ser aplicado. O uso é indicado para o tratamento de lesões musculares, tendíneas, ligamentares e articulares, especialmente nos casos que não responderam completamente a protocolos convencionais.

No entanto, o procedimento não substitui a cirurgia em situações mais complexas. Em lesões do ligamento cruzado anterior (LCA), por exemplo, o tratamento indicado para atletas continua sendo a reconstrução cirúrgica.

- Pode ser utilizado como auxílio no tratamento de lesões músculo-esqueléticas - tanto

em casos que não responderam totalmente aos tratamentos convencionais quanto como

terapia complementar a protocolos já estabelecidos. Pode ser aplicado em lesões musculares, tendíneas, ligamentares e articulares, com o objetivo de acelerar o reparo e melhorar a recuperação funcional - destacou o médico.

- Nas lesões do LCA em atletas, o tratamento indicado é geralmente a cirurgia de reconstrução do LCA - completou sobre lesões de LCA, que também acometeram bastante o time no ano.

Em 2025, o São Paulo enfrentou casos semelhantes de lesões ligamentares entre atacantes, como Ryan, Calleri e André Silva. Este último apresentou recuperação sem necessidade de intervenção cirúrgica.

O São Paulo está prestes a inaugurar um Ambulatório de Medicina Regenerativa e Reparativa no Centro de Treinamento da Barra Funda, porém, todos os atletas do clube devem ter acesso a esta tecnologia.

O objetivo é atuar na prevenção e no tratamento de lesões, com abrangência desde a base em Cotia até as equipes feminina e profissional.