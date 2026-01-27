Transmissão do Campeonato Catarinense ganha patrocínio de casa de apostas
Competição tem a presença de times tradicionais do futebol brasileiro
A plataforma de apostas esportivas H2bet fechou acordo para patrocinar a transmissão do Campeonato Catarinense exibida pela N Sports. O apoio será nos canais lineares, de streaming e nas plataformas digitais. A parceria envolve ativações da marca durante as transmissões do torneio, incluindo inserções de odds, chamadas comerciais e conteúdos específicos sobre a competição.
O acordo contempla os canais da N Sports no YouTube, na FAST TV e na TV por assinatura. A presença da empresa ocorre tanto nos jogos exibidos ao vivo quanto em ações digitais associadas à cobertura do campeonato.
O Campeonato Catarinense conta com 12 clubes divididos em dois grupos de seis. A competição teve início em 6 de janeiro, e a N Sports transmite uma partida por rodada na fase inicial, totalizando 12 jogos até a final, prevista para 8 de março.
- Com essa ação, ampliamos nossa atuação no futebol, e justamente no digital, que é nossa maior força e foco. O Catarinense é um dos principais estaduais do país e reúne diversos clubes tradicionais do futebol brasileiro - afirmou Ueltom Lima Gomes, CEO do Grupo H2, detentor da H2bet.
Já André Argolo, co-CEO da N Sports, destacou a relevância do torneio dentro da estratégia editorial da emissora.
- A N Sports busca mostrar competições de diversas modalidades, de várias partes do Brasil. E o Catarinense é um estadual relevante. Estamos empolgados com a manutenção dessa parceria - completou.
A elite deste ano do Campeonato Catarinense conta com equipes tradicionais como Avaí, Chapecoense, Figueirense e Criciúma.
