RB Bragantino goleia Botafogo e conquista Brasileirão de Aspirantes

O Red Bull Bragantino goleou o Botafogo por 5 a 0 e conquistou o Brasileirão de Aspirantes na noite desta segunda-feira (25). Após bater na trave em 2022, o Massa Bruta não deu chances para o Alvinegro carioca e levou o primeiro título do clube na competição. Esta também foi a última partida do time paulista na categoria, já que o RB anunciou na última semana que vai encerrar as atividades da categoria.

O RB Bragantino foi líder do Grupo B, com cinco vitórias, um empate e uma derrota. Em jogo único, venceu o Fluminense por 1 a 0, nas quartas de final. Na semifinal, eliminou o CRB com a vitória por 3 a 1. A equipe coroou a campanha com o título de maneira soberana e goleada sobre o Botafogo.

Com gols de Chumbinho, João Victor, Yarlem (contra), André Cardoso e Kauan Martins, o RB Bragantino venceu o último título do clube nos aspirantes. A decisão foi tomada após uma reunião de planejamento global para a próxima temporada.

Como motivos para a decisão, o clube cita que vai focar o investimento nas outras categorias, como a sub-20, e uma regra da Federação Paulista de Futebol (FPF), que não permite que atletas do sub-23 atuem no Campeonato Paulista.

O elenco do Bragantino, campeão do Brasileirão de Aspirantes (Foto: Ari Ferreira/Red Bull Bragantino)

✅ FICHA TÉCNICA

RB BRAGANTINO 5 x 0 BOTAFOGO

CAMPEONATO BRASILEIRO DE ASPIRANTES - FINAL

🗓️ Data e horário: segunda-feira, 25 de novembro de 2024, às 19h (de Brasília);

📍 Local: Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista (SP);

🥅 Gols: Chumbinho (39' do 1ºT), João Victor (44' do 1ºT), Yarlem (contra) (6' do 2ºT), André Cardoso (24' do 2ºT), Kauan Martins (36' do 2ºT) para o RB Bragantino;

🟨 Cartões amarelos:

A comemoração dos jogadores do RB Bragantino (Foto: Ari Ferreira/Red Bull Bragantino)

⚽ ESCALAÇÕES

RB BRAGANTINO (Técnico: Maurício Souza)

Fernando; Vinícius Lago, Kauan Martins, Ítalo Jesus, André; Marcos Paulo, Marcelinho, Riquelme, Athryson, Willian Chumbinho, João Victor.

BOTAFOGO (Técnico: Carlos Leiria)

Cristiano; Vitor Marinho, Justino, Serafim e Felipe; Rafael Lobato, Kauê e JP Galvão; Matheus Nascimento, Kauan Lindes e Vitinho.