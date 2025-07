Thiago Silva lamenta saída de Arias e vê erro da arbitragem em derrota do Fluminense

Thiago Silva não escondeu a frustração com a perda de Jhon Arias, que atuou pela última vez com a camisa do Fluminense nesta quinta-feira (17). Em entrevista após a derrota por 2 a 0 para o Cruzeiro no Maracanã, o capitão tricolor lamentou a saída do colombiano, mas desejou sorte e afirmou que estará torcendo pelo companheiro, vendido ao Wolverhampton, da Inglaterra.

— Um cara que ama clube, ama o que faz. Ele colocou em primeiro lugar o caráter, o amor pela torcida, principalmente, para jogar hoje. Não é fácil, com a cabeça lá, um contrato interessante para ele, para a família, podendo se machucar e ver tudo jogado por água abaixo. Esse gesto a gente tem que valorizar, e muito, mas é um cara que vai fazer falta para a gente. Infelizmente o futebol é assim, eu já tive a minha ida para a Europa, eu sei como é que é, e a gente perde um jogador desse gabarito para a gente, é muito delicado. Porém, a gente entende o lado do jogador, o sonho que ele tem, e pode ter certeza onde ele estiver, a gente vai estar torcendo por ele — declarou Thiago ao "Premiere".

Sobre a derrota para o Cruzeiro, o zagueiro do Flu afirmou que a equipe não foi bem no primeiro tempo. Além disso, o Monstro reclamou da falta de critério da arbitragem e apontou pênalti não marcado em cima de Arias no segundo tempo.

— O campeonato é assim, a gente sabia que ia chegar esse momento pós-Mundial, com tantos jogos difíceis. Como eu falei, a gente perdeu um jogador muito importante para o nosso time, mas o momento agora é valorizar o que estão aqui. A gente torce para o Arias, de verdade. Eu estive lá no campeonato (inglês), sei como é e tenho certeza que ele vai amar jogar. Mas fica a falta dele, né? Hoje o Renato no final já colocou o Serna por ali, para ver o que pode ser melhor encaixado no jogo para domingo. Faz parte, é doloroso. Principalmente o primeiro tempo, foi abaixo daquilo que a gente esperava. O segundo eu acho que eles não criaram uma situação de gol, a gente voltou um pouquinho mais atento — disse o capitão do Fluminense.

— E é isso, quando você sai de um campeonato da forma que nós saímos, vem pro nosso dia a dia normal, tivemos três dias de preparação só para o jogo. Não é desculpa, porém deixamos a desejar no primeiro tempo, quando a gente viu para tentar uma reação ficou tarde demais. Se o gol do 2 a 1 tivesse saído, poderíamos procurar um empate até o final do jogo. Mas, enquanto o gol não sai, eles têm um conforto maior. Acho que o juiz segurou um pouquinho mais o jogo, ele deu uma falta aqui no meio do campo que foi muito além do que aquela que foi dentro da área. Lá ele não deu o pênalti, então é difícil, acho que se vocês pegarem a falta aqui, a falta no Arias foi muito pior lá (dentro da área). Então se é dentro da área não é pênalti, mas fora da área é falta. Falta um pouco de critério. Até estava conversando com o Cássio. Infelizmente a gente tem que assimilar que domingo tem mais uma pedreira — concluiu Thiago Silva.

