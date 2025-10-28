Escalação do Fluminense: Zubeldía tem retorno de nome de peso

O Fluminense entra em campo nesta quarta-feira (29) para enfrentar o Ceará. A partida será às 19h (de Brasília), pelo Brasileirão. Para esse confronto, Zubeldía terá de volta o volante Martinelli, poupado contra o Internacional no fim de semana.

Além do volante, o treinador argentino pode contar ainda com o zagueiro Freytes, que cumpriu suspensão pelo terceiro cartão amarelo no jogo anterior. Existe ainda a expectativa do retorno de Nonato aos relacionados.

O jogador teve problemas com lesões nas últimas semanas, mas já treina normalmente com o elenco. Na semana passada, Zubeldía disse esperar ter o volante e ainda Ganso de volta para essa semana. O camisa 10, por outro lado, não apareceu treinando com o grupo publicamente.

A provável escalação do Fluminense tem: Fábio; Samuel Xavier, Thiago Silva, Freytes e René; Martinelli, Hércules e Acosta; Canobbio, Serna e John Kennedy.

É possível que, assim como aconteceu com Martinelli na última parte, a comissão do Fluminense escolha preservar alguns jogadores. A ausência de nomes como: Thiago Silva, Samuel Xavier ou Hércules não seria surpresa.

Fluminense de olho no G-6

Se vencer, o Tricolor chega a 47 pontos — iguala o Botafogo (6º), mas ultrapassa nos critérios por ter uma vitória a mais (14 x 13), entrando no G-6 do Campeonato Brasileiro.

O cenário atual mostra o Flu em 7º lugar, com 44 pontos em 29 jogos (13V, 5E, 11D). O Botafogo, 6º, tem 47 pontos em 30 partidas (13V, 8E, 9D). Assim, o confronto atrasado é decisivo para a equipe de Luis Zubeldía consolidar a reação e encurtar a distância para o pelotão de cima.