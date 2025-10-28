Torcedores do Flamengo lotam bar em Buenos Aires na véspera do duelo com Racing

BUENOS AIRES (ARG) — O Flamengo entra em campo para encarar o Racing no estádio El Cilindro apenas na quarta-feira (29), mas os rubro-negros já invadiram a Argentina nesta terça (28), véspera do duelo decisivo pelas semifinais da Libertadores. Torcedores da equipe brasileira se reuniram nesta noite em um bar em Puerto Madero, na região central de Buenos Aires, para um evento promovido pela Embaixada Fla Buenos Aires.

Cerca de 250 rubro-negros participaram da confraternização, que reuniu flamenguistas vindos de diferentes partes do Brasil e também da Argentina. Durante o encontro, os torcedores cantaram músicas tradicionais das arquibancadas e demonstraram apoio ao time às vésperas da partida.

Presente no local, o Lance! conversou com a organizadora da Fla Buenos Aires, Mariana Kanzler. Ela conta como é feito o trabalho do consulado e celebrou o sucesso do evento. Além disso, a torcedora afirma que, apesar de não gostar do El Cilindro, estará presente na partida e se mostrou confiante.

— No Fla Buenos Aires a gente sempre está aqui, somos um consulado feito de estudantes, de trabalhadores aqui, e sempre queremos ao máximo ter esse calor rubro negro, essa junção. É algo que, morando aqui na Argentina, a gente sente muita falta, e ver isso daqui é lindo demais, é gostoso demais. Vou estar no jogo, não gosto do estádio, mas a nossa mística é incrível, então estou confiante — disse.

Torcedores do Flamengo lotam bar em Buenos Aires na véspera do duelo com o Racing, pela Libertadores (Foto: Lucas Bayer / Lance!)

Há, ainda, muito torcedores do Flamengo a caminho do país vizinho. Um ônibus que levava rubro-negros à Argentina, inclusive, tombou na Via Dutra na última segunda-feira (27). Foram vendidos cerca e de três mil ingressos para o setor visitante, destinado aos brasileiros, para o duelo.

O Flamengo enfrenta o Racing nesta quarta-feira (29), às 21h30 (de Brasília), no estádio El Cilindro, em Avellaneda. No jogo de ida, no Maracanã, o time brasileiro venceu por 1 a 0 e precisa apenas de um empate para avançar à final da Libertadores.

Para acompanhar as notícias do Flamengo, acompanhe o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real.