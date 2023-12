O primeiro tempo foi de total domínio do RB Bragantino. O time terminou o primeiro tempo com 70% de posse de bola e 14 finalizações, onde chegou até por uma bola na trave. Porém, mesmo com toda essa pressão imposta sobre o Coritiba, que não conseguia manter a bola no campo de ataque, o Massa Bruta não abriu o placar.