Time da Terceira Divisão do Paranaense vende jogador para clube que criou Cristiano Ronaldo

O Hope, da Terceira Divisão do Campeonato Paranaense, acertou a venda de um jovem atleta para o Nacional, de Portugal, clube que Cristiano Ronaldo iniciou a carreira. O volante Deivison Souza, 19 anos, foi anunciado pelo time europeu nesta quinta-feira (3).

O Lance! apurou que a negociação acabou fechada em R$ 1 milhão. O contrato é de cinco anos e vai até junho de 2030.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Deivison Souza chegou ao time de Campo Largo, no Paraná, em 2022, para o sub-17. No ano seguinte, o meio-campista já passou a ser utilizado no sub-20.

Em 2024, ele se transferiu para o Athletico, onde fez dois gols em 17 partidas, mas não ficou para a temporada atual. De volta ao Hope, o volante marcou três gols em 13 jogos no Paranaense sub-20 deste ano, e foi vendido após a eliminação nas quartas de final para o Operário. O jogador também era observado por times da Série A do Brasileiro.

No Nacional da Madeira, Deivison Souza será integrado ao time profissional. O elenco se reapresentou nesta quinta-feira (3) para iniciar a pré-temporada. Na temporada 2024-25, os madeirenses ficaram na 14ª posição, com 34 pontos em 34 jogos.

Cristiano Ronaldo e Nacional

Cristiano Ronaldo Campus, estádio para a equipe B do Nacional. Foto: Divulgação/CD Nacional

Estrela mundial, com cinco títulos de melhor do mundo, Cristiano Ronaldo iniciou a carreira nas categorias de base do Nacional, entre 1995 e 1997. Depois, foi recrutado e profissionalizado pelo Sporting.

O astro nunca escondeu o carinho pelo time da Madeira e mantém uma forte ligação com a região. Prova disso é que, sempre que curte férias em sua terra natal, costuma visitar as instalações do clube. Sócio vitálicio, CR7 tem a carteirinha 7.140 do Nacional.

Em 2017, o clube concedeu ao craque a medalha Condor de Ouro com Palma, a máxima do time em razão de suas ações benéficas ao clube. Cristiano Ronaldo, por exemplo, autorizou o uso do seu nome ao Torneio da Juventude organizado pelo Nacional, chamado de Taça CR7. Além disso, o estádio B da equipe leva o nome do craque português.