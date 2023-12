No primeiro lance do segundo tempo, Luis Suárez, após belo passe de Nathan, chapou de fora da área para abrir o placar para o Imortal. Precisando do resultado, o Gigante da Colina tentou agredir o adversário e levou perigo com Vegetti, mas a bola passou ao lado da trave do goleiro Caíque. No final, a partida ficou aberta, com ambas as equipes levando perigo. Porém, o Tricolor segurou o resultado e garantiu a vitória.