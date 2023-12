Na ponta do lápis são cinco equipes que ainda correm o risco de ocupar a quarta e última vaga de rebaixado à Série B do Campeonato Brasileiro de 2024. Mas na prática são apenas três: Bahia (17º, 41 pontos), Vasco da Gama (16º, 42) e Santos (15º, 43). Cruzeiro (14º, 45) e Corinthians (13º, 47) - correndo por fora - precisariam errar muito na reta final para serem ultrapassados pelos três favoritos (confira a tabela do Brasileirão). Os jogos dessa 37ª rodada prometem. O Timão recebe o Internacional neste sábado (2), às 18h (de Brasília). Um simples empate com os gaúchos sepultam qualquer chance de cair - hoje a chance é igual a 0,008%, segundo a UFMG.