Cléber Machado se irrita e desabafa em Vasco x Fluminense: ‘Impressionante’

O narrador Cléber Machado se irritou com a postura dos jogadores de Vasco e Fluminense durante o clássico desta segunda-feira (20), no Maracanã, pela 29ª rodada do Brasileirão. Durante a transmissão da partida, pela Record, ele reclamou do fato dos atletas colocarem pressão na arbitragem.

O primeiro tempo entre as equipes foi protagonizado por muita reclamação com o árbitro Wagner do Nascimento Magalhães. A cada falta marcada se juntava um aglomerado de jogadores para reclamar da marcação. O cenário gerou incômodo em Cléber Machado.

- Tem árbitro que erra? Claro que tem. Tem árbitro de vídeo que embanana tudo? Tem. Mas não dá para todo o tempo, todo o apito ser sucedido de uma reclamação, de um bate boca, de uma rodinha. É impressionante. Fica todo mundo gritando, brigando, reclamando. O juiz não acerta uma? Erra bastante, mas não acerta uma? É demais - disparou Cléber Machado.