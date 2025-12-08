Eric Faria elege o melhor treinador do Brasileirão: 'Me impressionou'

Durante o programa "Fechamento Sportv", o comentarista Eric Faria elegeu Rafael Guanaes, do Mirassol, como o melhor treinador desta edição do Brasileirão. Em sua estreia na elite do futebol nacional, a equipe paulista foi a principal surpresa da competição e garantiu classificação para a fase de grupos da Libertadores.

continua após a publicidade

➡️Declaração de Neymar após fim do Brasileirão chama atenção: 'Continue'

Para Eric Faria, a coragem da equipe comandada por Rafael Guanaes foi o que mais impressionou durante as 38 rodadas. Segundo ele, a equipe não abria mão de seu estilo de jogo e encara gigantes do futebol brasileiro sempre com os mesmos objetivos.

- Para mim, o Rafael Guanaes merece o prêmio de melhor treinador da temporada pela forma como o Mirassol jogou. Eles jogavam contra os grandes times, seja no Allianz Parque, no Maracanã, no Morumbis, jogando do mesmo jeito, sempre procurando jogar, fazer os gols. Trabalhei agora na última rodada contra o Vasco, em São Januário, e o Mirassol colocou o Vasco na roda, ganhou no segundo tempo e conseguiu a classificação para a fase de grupos da Libertadores. Não é só o resultado em si que me impressionou, é a forma como ele conseguiu o resultado, a forma de jogar, a coragem com que enfrentou os grandes times - comentou Eric Faria.

continua após a publicidade

Em sua estreia na primeira divisão, o Mirassol fez história, não perdeu nenhum jogo atuando como mandante e garantiu a classificação para a fase de grupos da Libertadores. Com 67 pontos somados, a equipe do interior de São Paulo terminou o Brasileirão na 4ª colocação.

➡️Torcedores do Flamengo mandam recado a jogador rebaixado no Brasileirão: 'Mundo gira'

Rafael Guanaes comemora a classificação para a fase de grupos da Libertadores (Foto: Matheus Sanches/MyPhoto Press/Gazeta Press)

Lance! escolhe seleção do Brasileirão

O Campeonato Brasileiro de 2025 chegou ao fim neste domingo (7) com a confirmação do Flamengo como campeão na penúltima rodada. O Palmeiras encerrou a competição na segunda colocação, enquanto o Cruzeiro terminou em terceiro lugar após campanha regular e presença constante no topo da tabela. Com o fim da disputa, os jornalistas do Lance! divulgaram a seleção oficial do Brasileirão, reunindo os atletas que mais se destacaram ao longo das 38 rodadas.

continua após a publicidade

Entre os reconhecidos, o meia Giorgian de Arrascaeta foi apontado como o grande craque do campeonato. Referência técnica do Flamengo, o uruguaio teve influência direta no título rubro-negro e liderou diversas estatísticas ofensivas. Outro nome de destaque individual foi Kaio Jorge, do Cruzeiro, que encerrou a competição como artilheiro, com 21 gols marcados. Já o atacante Rayan, do Vasco, foi eleito a revelação da edição, confirmando o potencial que apresentou desde as categorias de base.

📲Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas