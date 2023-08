Fora da Inglaterra, a propagação do esporte foi mais lenta. Por exemplo, no Brasil o esporte chegou em 1894, através do inglês Charles Miller, que chegou em São Paulo com uma bola e as regras para a prática do futebol. O crescimento foi tanto que diversas equipes de remo, que era o esporte mais popular no país na época, serem transformados em times de futebol, como o Flamengo, Botafogo e o Vasco.