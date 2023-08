São Paulo e Corinthians decidem a vaga na final da Copa do Brasil na próxima quarta-feira (16), às 19h30, no Morumbi. No jogo de ida, o Timão venceu por 2 a 1, com gols de Renato Augusto. Para a partida de volta, a equipe treinada por Vanderlei Luxemburgo não deve contar com a ajuda de Taylor Swift, que não tem nenhum lançamento previsto para este mês.