No seu quarto ano jogando pelo clube mineiro, Arana, além já ter sido parte de 150 jogos, já marcou 14 gols e deu 26 assistências. Devido ao seu belo desempenho no Atlético-MG, o lateral chegou a conquistar diversos prêmios como o troféu Bola de Prata em 2020 e 2021, e o de melhor lateral-esquerdo do Campeonato Brasileiro, nos mesmos anos, pela CBF. Arana também consagrou-se campeão olímpico nas Olimpíadas do Japão em 2020. Além do mais, conquistou três Campeonatos Mineiro, uma SuperCopa do Brasil, uma Copa do Brasil e um Campeonato Brasileiro.