São Paulo e Corinthians se enfrentam nesta quarta-feira (16), às 19h30 (de Brasília), no Morumbi, pelo jogo de volta da semifinal da Copa do Brasil. Na ida, o Timão venceu por 2 a 1 e agora tem a vantagem do empate. Com base nas prováveis escalações das duas equipes, perguntamos para a redação do Lance!: jogador por jogador, quem é melhor entre São Paulo e Corinthians? Confira o resultado da votação a seguir!