Na atividade, a comissão técnica começou com um aquecimento comandado pelos preparadores físicos, com um circuito. Depois, o elenco foi dividido em dois grupos. Um dos grupos realizaram um trabalho técnico, de troca de passes curtos e longos, movimentação e finalização ao gol, além de uma outra atividade de enfrentamento e posse de bola em campo reduzido. O segundo grupo fez um trabalho tático com Dorival Júnior.