Quanto a James, chances existem, mas menos do que a possibilidade do companheiro. Ainda contra o Flamengo, o colombiano fez sua primeira partida com a camisa do clube. O atleta estava sem entrar em campo desde em abril, logo, ainda está recuperando o ritmo e a intensidade de jogo. Após o confronto com o Rubro-Negro, o próprio Dorival Júnior falou sobre a situação do jogador e destacou: 'vai pegar leve'.