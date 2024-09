Vasco precisa superar escrita negativa para seguir na cola do G6 no Brasileirão

Rafael Paiva, treinador do Vasco (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 01/09/2024 - 04:20 • Salvador (BA)

O Vasco encara o Vitória neste domingo (1º), às 18h30 (de Brasília), no Barradão, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. Apesar de viver grande fase em meio a uma sequência invicta de sete jogos e com um grande resultado na ida das quartas de final da Copa do Brasil, o Gigante da Colina enfrentará um grande desafio em Salvador.

➡️ Tudo sobre o Gigante agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Vasco

O confronto direto escancara uma escrita negativa: o Vasco só venceu o Vitória no Barradão duas vezes na história. Ao todo, foram 15 partidas, com 12 triunfos do Leão e um empate, além das duas oportunidades. O tabu só foi afastado pela primeira vez em 2017, quando os cariocas venceram por 4 a 1 pelo Campeonato Brasileiro. Os gols foram marcados por Thalles, Paulo Victor, Guilherme Costa e Kanu, contra.

A segunda vitória ocorreu justamente no último encontro entre os times, pela 16ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro 2021: na ocasião, o Cruzmaltino triunfou por 1 a 0, com gol de Martín Sarrafiore. Porém, o retrospecto geral conta com goleadas como 5 a 0 e 4 a 1.

Entretanto, mesmo que os números gerais mostrem vantagem nordestina, o momento é inteiro do Vasco. São sete jogos sem perder e a vantagem de um gol nas quartas de final da Copa do Brasil, enquanto o Leão tem apenas duas vitórias nos últimos nove jogos e abre a zona de rebaixamento.

Pumita Rodríguez marcou um dos gols da última vitória do Vasco (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

➡️ Virada do Vasco na Copa do Brasil quebra tabu de 14 anos; entenda

Informações gerais da partida

Vitória x Vasco

Data: 01/09/24, às 18h30 (de Brasília)

Local: Barradão, em Salvador (BA)

Transmissão: Premiere