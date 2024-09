Allan Kardec revela sondagens, mas confirma permanência no Atlético-MG: ‘Melhor para mim’

Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 01/09/2024 - 14:56 • Porto Alegre (RS)

O Atlético-MG conquistou uma importante vitória na manhã deste domingo (1º) ao vencer o Grêmio de virada fora de casa por 3 a 2. Mas, mais do que isso, o clube ganha outra notícia importante: a permanência de Allan Kardec.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Allan Kardec em ação pelo Atlético-MG diante do Grêmio, pelo Brasileirão (Foto: Pedro Souza / Atlético)

Na saída da Arena do Grêmio, o atacante parou para falar com a imprensa e falou sobre o seu futuro. O jogador garantiu que permanece no Galo e revelou que recebeu sondagens nesta janela de transferências.

- Sempre tratei de forma natural. Obviamente tiveram algumas sondagens, mas dentro daquilo que analisei, pensei o que fosse melhor para mim, sabia que ficar aqui poderia ser importante. - disse o atacante.

Contra o Grêmio, o atacante não chegou a balançar as redes, mas concedeu um passe decisivo para o gol da virada, marcado por Eduardo Vargas. Com o resultado, o Galo subiu para a 8ª colocação, com 33 pontos conquistados.