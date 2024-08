Taça da Libertadores. (Foto: Divulgação)







Escrito por Isabelle Favieri e Marcio Dolzan • Publicada em 27/08/2024 - 18:55 • Rio de Janeiro

A Conmebol confirmou os confrontos entre Fluminense x Atlético-MG e Botafogo x São Paulo pelas quartas de final da Libertadores para o mesmo dia: quarta-feira, 18 de setembro. O Tricolor entra em campo no Maracanã, às 19h, enquanto o Alvinegro recebe os paulistas no Nilton Santos às 21h30 (de Brasília).

▶️ Cariocas ‘complicam’ datas das quartas de final da Libertadores; CBF analisa alternativa

A decisão da entidade tem gerado uma série de questionamentos, uma vez que o Batalhão Especializado em Policiamento em Estádios (BEPE) não costuma permitir que jogos de torcidas rivais aconteçam no mesmo dia no Rio de Janeiro. A curta distância entre o Maracanã e o Nilton Santos evidencia a preocupação por parte dos torcedores: apenas 10 km separam os palcos dos confrontos.

Além dos jogos decisivos, e torcedores visitantes que estarão no Rio para os duelos, a cidade também estará sediando o Rock in Rio durante o período, o que deve deixar o deslocamento ainda mais complicado do que de costume.

A definição das datas dos jogos demorou mais do que o normal justamente devido à sobreposição de datas - pela primeira vez na história, três clubes de uma mesma cidade estão nas quartas de final da Libertadores. A questão fez com que até mesmo a CBF fosse atrás da possibilidade de marcação de duas partidas no mesmo dia de forma excepcional, conforme apurado pelo Lance!.

PM já vetou jogos e shows no mesmo dia no Rio

Na última temporada, o Botafogo teve parte de um jogo adiado por problemas elétricos e teve de realizar o tempo restante diante do Athletico-PR no Nilton Santos sem a presença de público, uma vez que Flamengo e Vasco se enfrentavam no Maracanã.

Em maio deste ano, a partida entre Fluminense e Atlético-MG precisou ser transferida para o Espírito Santo por conta do show da cantora Madonna, realizado em Copacabana.

Questionados pelo Lance! nesta quarta-feira, Fluminense e Botafogo informaram que não irão se manifestar sobre a decisão da Conmebol, uma vez que questões de segurança pública não competem aos clubes.

Já o Ministério Público afirmou que a responsabilidade da segurança dos eventos é da Polícia Militar do Rio de Janeiro (PMERJ), e que irá "monitorar a execução dos planos de ação e contingência".

– O GTT Desporto [Grupo Temático Temporário do Desporto] informa que a decisão sobre a garantia ou não da segurança pública da realização de duas partidas de futebol na cidade do Rio de Janeiro no mesmo dia em arenas esportivas distintas é da PMERJ. Se por ocasião das reuniões preparatórias restou deliberado com parecer da PMERJ a possibilidade de realização das partidas de futebol, a postura do GTT Desporto será de monitorar a execução dos planos de ação e contingências das partidas e reprimir eventuais condutas irregulares e ou ilícitas.

Corporação trabalha em estratégia especial para o policiamento

Em nota enviada ao Lance!, a PMERJ informou que "possui a expertise de décadas de atuação na segurança nesse tipo de contexto" e garantiu que haverá segurança para todos os envolvidos.

- Uma estratégia de policiamento está sendo traçada, visando a escolta das delegações dos clubes, das equipes de arbitragem, assim como das torcidas organizadas, rotinas estas conduzidas historicamente pelo Batalhão Especializado em Policiamento em Estádios (BEPE), referência nacional em seu universo de atuação - informou a corporação.

Além do policiamento ostensivo normal para os dias de jogos, que seguidamente ganha reforço dos Batalhões de Polícia de Choque (BPChq), de Ações com Cães (BAC), do Regimento de Polícia Montada (RPMont) e das equipes das Rondas Especiais e Controle de Multidões (RECOM), outras unidades serão mobilizadas.

- Policiais do Grupamento Aeromóvel (GAM) realizarão o monitoramento aéreo, através de aeronaves tripuladas e Drones, e equipes do Grupamento de Policiamento Ferroviário (GPFer) estarão reforçando a presença policial nas Estações de Trens de e Metrô do Engenho de Dentro, São Cristóvão e Maracanã - explicou a PM.

Os batalhões das áreas onde serão realizadas as partidas – 3º BPM (Méier) e 6º BPM (Tijuca) – também contarão com reforço de efetivo e estarão intensificando o policiamento em seus perímetros de atuação.

CONFIRA DATAS E HORÁRIOS DOS JOGOS DE IDA QUARTAS DE FINAL DA LIBERTADORES:

➡️ Colo-Colo x River Plate - Terça-feira (17), às 21h30 (de Brasília)

➡️ Fluminense x Atlético-MG - Quarta-feira (18), às 19h (de Brasília)

➡️ Botafogo x São Paulo - Quarta-feira (18), às 21h30 (de Brasília)

➡️ Flamengo x Peñarol - Quinta-feira (19), às 19h (de Brasília)